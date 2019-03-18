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محافظات

محافظ قنا يبحث 415 طلبا للمواطنين خلال اللقاء الأسبوعي .. صور

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:50 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا
يوسف رجب
تلقى اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، حوالي 415 طلب خلال اللقاء الأسبوعى المنعقدة بديوان عام المحافظة، تضمن شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضٍ وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق"كهرباء، صرف صحي، مياه" والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة.

وأوضح محافظ قنا، بأنه يحرص على عقد اللقاء مع المواطنين بشكل دورى لبحث مشاكلهم وتقديم الحلول العاجلة لها بما يتناسب مع اللوائح والقوانين، مشيرًا إلى أنه يتم دعوة جميع القيادات التنفيذية لحضور اللقاء لإجراء مناقشات معهم حول الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين ومدى أحقيتهم، مؤكدًا بانه يتم الإستجابة لكافة الطلبات القانونية المقدمة منهم.

ووجه محافظ قنا، القيادات التنفيذية بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة التفاعل مع المواطنين و استقبالهم والاستماع إلى شكواهم والحد من تصعيدها إلى مستويات أعلى كلما أمكن وذلك بهدف التيسير عليهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى خدمة المواطنين وتيسير إجراءات الحصول على الخدمة وفى هذا الصدد أطلقت محافظة قنا بالأمس القريب دليل تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المحلية.

محافظ قنا يبحث 415 طلبا للمواطنين خلال اللقاء الأسبوعي .. صور
محافظ قنا يبحث 415 طلبا للمواطنين خلال اللقاء الأسبوعي .. صور
محافظ قنا يبحث 415 طلبا للمواطنين خلال اللقاء الأسبوعي .. صور
محافظ قنا يبحث 415 طلبا للمواطنين خلال اللقاء الأسبوعي .. صور
محافظ قنا يبحث 415 طلبا للمواطنين خلال اللقاء الأسبوعي .. صور

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