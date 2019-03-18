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ديني

تعرف على الحكمة من جعل معجزة الإسراء والمعراج ليلا

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:03 م
الإسراء والمعراج
الإسراء والمعراج
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الله تعالى جعل رحلة الإسراء والمعراج ليلًا إجبارًا بخاطر الليل لأنه خلقه مظلمًا، وجعل النهار مبصرًا، فشرف الليل برحلة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم - إلى سدرة المنتهى وبهذه المعجزة الربانية.

واستدل «وهدان»، في تصريح له، على كلامه بما ورد في كتاب «سُبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد -صلى الله عليه وسلم-» للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي: «وكان الإسراء والمعراج ليلًا، لأن ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول إن الله -عز وجل- قال في القرآن العظيم: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً» (سورة الإسراء: 12)

فلما محا الله تعالى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، انكسر الليل، فجبر الله -عز وجل- بخاطر الليل، فجعل فيه الإسراء والمعراج بسيدنا محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم».

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