الكلاب الضالة تسبب الرعب لأهالي زهراء المعادي

استغاث سكان أبراج المعمورة بزهراء المعادى، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة.



وقال السكان فى شكواهم: "الكلاب الضالة تعمل على إثارة الفزع عند الأهالى، خاصة أنها تسير فى مجموعات يزيد عددها باستمرار، سواء عند عودة الموظفين من العمل أو مبكرًا خلال ذهاب الأطفال لمدارسهم".



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.