عند الموقد عرض مسرحي بثقافة الشرقية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروض فرق نوادي المسرح بفرع ثقافة الشرقية.



واستقبل قصر ثقافة منيا القمح أعضاء لجنة التحكيم وهم المخرج سمير زاهر، الناقد عبد الحميد منصور، محمد عدلى عضو رقابة، الكاتبة شيماء عزت لمتابعة العرض المسرحي "عند الموقد" تأليف ناظم حكمت، وإخراج محمود مسعد، سينوغرافيا محمد الطاروطي، إعداد موسيقي أحمد السنهوتي، مخرج مساعد محمود مسعد، العرض بطولة محمود مسعد، علاء فوزي، ماجي طه، سارة الشربيني، خالد حسن، الطفلة يارا محمود مسعد.



تدور أحداث العرض في إطار اجتماعي عن رجل عجوز يحب ابنته حبا شديدًا لدرجة أنه لا يريد أن تحب أحدا غيره ولا ترتبط بأي شخص آخر لكي تتزوج وتعيش حياتها وتكون معه مدي حياته، فتعيش كأنها عصفور داخل قفص ذهبي وعاشت فى صراع نفسي حتى خرجت إلى الحياة الطبيعية.