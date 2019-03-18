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حوادث

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:01 م
تصادم سيارتين
تصادم سيارتين
إيهاب عمر
أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكى وأخرى ميكروباص بمركز صدفا في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص "ه ص ا 6592"، وسيارة ملاكى "ه س ج 9483" على الطريق الرئيسي أسيوط سوهاج، أمام قرية نزلة الأبلق بصدفا، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص. 

وجرى نقل المصابين لمستشفى صدفا المركزى، وتم تحويل 6 حالات إلى المستشفى الجامعى بأسيوط، وتلقت 3 حالات الإسعافات اللازمة بمستشفى صدفا المركزى، وتم إزالة المعوقات المرورية، وتسيير الحركة.

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