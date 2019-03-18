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فن

شاهد.. رقصة عبير صبرى مع زوجها فى عيد ميلادها

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:11 م
عبير صبرى
عبير صبرى
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة عبير صبري مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام خلال احتفالها مع زوجها رجل الاعمال ايمن البياع بعيد ميلادها.

وظهرت عبير فى الفيديو وهى ترقص فيه مع زوجها، على أنغام أغنية عيد الميلاد، وعلقت عليه قائلة : "برج الحوت، ما شاء الله".

يذكر أن عبير صبري تواصل تصوير دورها في مسلسل "هوجان"، المقرر عرضه في رمضان 2019، وتجسد فيه شخصية مختلفة لامرأة عصرية، حيث يتضمن المسلسل العديد من الخطوط الدرامية لطبقات مختلفة.

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي" لتامر مرسي.

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