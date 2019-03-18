سكان مدينة نصر: مش عارفين نمشي في الشارع من الكلاب الضالة.. فيديو

بعث أهالى مدينة نصر برسالة إلى موقع "صدى البلد" عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة.



وأوضح شريف حمدى القاطن بشارع الرياضة المنطقة الأولى جنينة مول، أن المنطقة تعاني من انتشار الكلاب الضالة، التي تتسبب في أذى الأطفال وإثارة الرعب فى قلوب المارة ليلا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد مضيفا : «مش عارفين نمشى فى الشوارع بسببها».



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