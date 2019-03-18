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بين الناس

سكان مدينة نصر: مش عارفين نمشي في الشارع من الكلاب الضالة.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 07:46 م
أزمة الكلاب الضالة
أزمة الكلاب الضالة بالمهندسين
منار نور
بعث أهالى مدينة نصر برسالة إلى موقع "صدى البلد" عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة.

وأوضح شريف حمدى القاطن بشارع الرياضة المنطقة الأولى جنينة مول، أن المنطقة تعاني من انتشار الكلاب الضالة، التي تتسبب في أذى الأطفال وإثارة الرعب فى قلوب المارة ليلا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد مضيفا : «مش عارفين نمشى فى الشوارع بسببها».

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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