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رياضة

الزمالك يتخذ قرارا عاجلا بشأن كهربا

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:08 م
كهربا
كهربا
ملك موسى
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك رفع العقوبة المالية عن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض، وذلك بعد التأهل للدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد وقع عقوبة مالية قدرها 300 ألف جنيه على كهربا بعد قيامه بالبصق على الجماهير في مباراة بيترو أتليتكو الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر مسئولو الزمالك رفع العقوبة عن اللاعب وفتح صفحة جديدة معه خلال الفترة المقبلة لتحفيز اللاعب والشد من أزره، خاصة أن الفترة المقبلة صعبة وتحتاج لمجهودات كل اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة ٢٥ من عمر الدوري.

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