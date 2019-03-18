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أخبار العالم

تركيا تعلن انطلاق عملية عسكرية مشتركة مع إيران

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:03 م
حسن روحاني ورجب طيب
حسن روحاني ورجب طيب أردوغان
حسام رضوان
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو انطلاق عملية مشتركة بين إيران وتركيا ضد حزب العمال الكردستاني على الشريط الحدودي بين البلدين.

وبحسب وكالة "أناضول" التركية، قال صويلو إن تركيا بدأت عملية مع إيران ضد حزب العمال على الحدود الشرقية هذا الصباح، وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقا.

وأضاف أن تركيا لديها الحق في مراقبة وتعقب الفعاليات المضادة لها في الخارج كما تفعل فرنسا والولايات المتحدة وبلدان أخرى.

وتابع أن هناك أقل من 700 من مسلحين "PKK" داخل تركيا في الوقت الحالي.

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