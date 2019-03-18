ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

قياسات شاملة للاعبي الإسماعيلي خلال التوقف الدولي

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:08 م
قياسات لاعبي الاسماعيلي
قياسات لاعبي الاسماعيلي
نور عادل
يستغل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي فترة التوقف الدولي بخضوع لاعبو الفريق لقياسات شاملة يومي الأربعاء والخميس المقبلين تحت إشراف الجهاز الطبي الذي يرأسه الدكتور صالح الشامى.

القياسات ستكون فسيولوجية من أجل تشخيص نقاط الضعف لدى كل لاعب والعمل على علاجها بشكل سريع وقياس مستوى القوة العضلية والمرونة، ووزن الدهون ونسبتها وتوزيعها فى أجزاء الجسم، بالإضافة للعضلات ووزنها وتوزيعها ونسبة كل من المياه والأملاح والبروتين وتوزيعهم داخل الجسم.

كما ستتطرق القياسات لعمل رسم قلب والرئتين وتحاليل دم فضلا عن تحديد الوزن المثالى لكل لاعب.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة منافسه إنبي نهاية شهر مارس الجاري في إطار الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ترشيحاتنا

تركيا تعلن انطلاق عملية عسكرية مشتركة مع إيران

بديلا للمسكنات ..4 أطعمة للتخلص من آلام العظام

9 معلومات عن شريحة تابلت أولى ثانوي

اشتعال خط غاز بطريق العين السخنة القطامية.. فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورتها مع العوضي.. والجمهور: ربنا عوضك خير

كلب يعض ممثلا تركيا شهيرا.. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يصافح أهالي أسوان خلال جولة معبد فيلة

هبة تطلب الخلع: جوزى شغلنى خدامة وبيقولى يا تخينة

وفاة شخص بعد عملية زراعة شعر تحير الأطباء..فيديو

مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني فى حادث مروري بالجيزة

لا تتوقف عن تناول المشمش المجفف لهذه الأسباب

الشرطة الهولندية تكشف هوية منفذ هجوم أوتريخت وتنشر صورته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل

هتاكل إيه النهاردة .. كب كيك عجة بالخضراوات وبصارة .. والحلو: كيكة العسل الأوكرانية

رئيسا النواب والوزراء يستقلان عبارة نيلية أثناء وضع حجر أساس محور وكوبرى دراو الجديد.. صور

شاهد.. ضباط أمن القاهرة يقدمون هدايا وورودًا للمسنات بدور الرعاية

بالتفاصيل والصور.. مقتل شخص في هجوم إرهابي على محطة ترام في هولندا

فيديو

شاهد.. رقصة عبير صبرى مع زوجها فى عيد ميلادها
إيمان بيبرس: تأهيل 60 فتاة مصرية للعمل رائدات اجتماعيات ..فيديو
بدرالدين: مصر تمتلك رؤية لحل الصراعات وتحقيق السلم عربيا وأفريقيا.. فيديو
فيديوجراف | تعرف على أقصى عقوبة لمنفذ هجوم نيوزيلندا.. والسبب؟
نوستالجيا.. العندليب: عدَلت ديوان قارئة الفنجان.. وبليغ حمدى نسي وزعل مني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟