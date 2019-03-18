قياسات شاملة للاعبي الإسماعيلي خلال التوقف الدولي

يستغل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي فترة التوقف الدولي بخضوع لاعبو الفريق لقياسات شاملة يومي الأربعاء والخميس المقبلين تحت إشراف الجهاز الطبي الذي يرأسه الدكتور صالح الشامى.



القياسات ستكون فسيولوجية من أجل تشخيص نقاط الضعف لدى كل لاعب والعمل على علاجها بشكل سريع وقياس مستوى القوة العضلية والمرونة، ووزن الدهون ونسبتها وتوزيعها فى أجزاء الجسم، بالإضافة للعضلات ووزنها وتوزيعها ونسبة كل من المياه والأملاح والبروتين وتوزيعهم داخل الجسم.



كما ستتطرق القياسات لعمل رسم قلب والرئتين وتحاليل دم فضلا عن تحديد الوزن المثالى لكل لاعب.



ويستعد الإسماعيلي لمواجهة منافسه إنبي نهاية شهر مارس الجاري في إطار الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.