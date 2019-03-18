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رياضة

راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي بعد الوداع الأفريقي

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:09 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
نور عادل
منح الجهاز الفنى للإسماعيلى اللاعبين راحة تمتد حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك عقب ختام مشوار الفريق بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكانت البعثة قد وصلت اليوم لمصر بعد رحلة سفر شاقة قادمة من تونس عقب مواجهة بطلها الأفريقى بالجولة السادسة من مرحلة المجموعات بالبطولة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة استعدادا للقاء انبى يوم 29 مارس الجارى لحساب الأسبوع الــ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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