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منوعات

"الاميجرومي" حملة إعلانية بإعلام عين شمس للترويج لهذا الفن المغمور

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:17 م
حملة للترويج لفن
حملة للترويج لفن" الاميجرومى"
القسم الميداني
قام طلاب الفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم الاعلام جامعة عين شمس، بتصميم حملة إعلانية عن فن" الاميجرومى" لتعريف الجمهور بفن الاميجرومى والترويج للمنتج وإلقاء النظر على هذا النوع الجديد من الفن الذي يستخدم في صنع العرائس والألعاب.

وأطلق الطلاب على الحملة اسم " دومى "، وهي تأتي من كلمة دمية اى عروسة، وهى عرائس مصنوعة من خيوط الكروشيه تصنع بيد مصرية تمتاز بالعديد من الاشياء التى تجعلها فريدة من نوعها مقارنة بالألعاب والعرايس التقليدية البلاستيك التى تتعرض للكسر بسهولة فـ (دومى) لا تتعرض للكسر نهائيًا.

والجديد في دومي انها تحمل مواصفات صاحبها أي نفس شعره ولبسه ولون عينيه، حيث يمكن أن تشارك صاحبها مناسبته كالتخرج او الفرح او غيرهم كما تشجعه على تحقيق حلمه عندما يشترى دومى عازفة جيتار او رسامة أو لاعب كرة قدم أو مذيع.

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