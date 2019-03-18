طوارئ في وزارة الهجرة.. مكرم تطير إلى نيوزيلندا لمتابعة حالات المصريين.. والجالية: تسليم الجثامين بعد الانتهاء من تحليل DNA

وزيرة الهجرة تتوجه لنيوزيلندا لزيارة المصريين المصابين بحادث المسجدين

مكرم: سفارتنا بنيوزيلندا تعمل على إنهاء الإجراءات القانونية مع السلطات رئيس الجالية المصرية في نيوزيلندا: تسليم الجثامين بعد الانتهاء من تحليل DNA









جهود مستمرة تواصلها وزارة الهجرة منذ وقوع الحادث الإرهابي بنيوزيلندا الذي راح ضحيته عدد من المصريين وأصيب فيه آخرون، الجمعة الماضي؛ الأمر الذي دفع الدولة للانتفاض للحادث ومتابعته عن قرب، وستتوجه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مساء غد الثلاثاء إلى دولة نيوزيلاندا؛ لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين، والبالغ عددهم 11 مصابًا، وذلك للاطمئنان عليهم فضلًا عن لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، إطلاقها لمبادرة المحبة الإنسانية والتعاون بين الجاليات، خلال زيارتها لأستراليا والمقرر لها الأسبوع المقبل أيضًا ضمن فعالية "إحياء الجذور" المخصصة في هذه النسخة للاحتفاء بالجاليات المصرية واليونانية والقبرصية من أصول مصرية المتواجدة بأستراليا.





وقالت وزيرة الهجرة، إننا نهدف من هذه المبادرة التي تأتي تزامنا مع وقوع حوادث الإرهاب ضد الجاليات الأجنبية المختلفة، أن نبعث برسالة تضامن نرسخ بها لرفض العنف والإرهاب، ونبث روح التآخي والتآلف بين الجاليات المختلفة؛ لدرء أي نوع من الأفكار المتطرفة التي تسعى دائما لإحداث مزيد من الفرقة بين الإنسان وأخيه الإنسان؛ لذلك نقف يدا واحدة أمام كل من يحاول الترويج لهذه الأفكار الهدامة بكل حزم وقوة.





وأضافت مكرم، أنه من المقرر أن يشارك في هذه المبادرة كلا من فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، تيرانس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، وعدد من أعضاء البرلمان الأسترالي ومنهم من المهاجرين، وتابعت أننا سنغرس شجرة محبة مع الحكومة الفيدرالية، تضامنا مع المساعي للقضاء على الإرهاب الدولي، ومواجهة الأفكار المتطرفة من خلال حالة الحب والتسامح بين الجاليات وبعضها.





وأشارت إلى الدور الكبير للجاليات الأجنبية كافة، التي تعيش في مختلف دول العالم وما لها من بصمة إيجابية واضحة في المجتمعات التي تسكنها، فعلى مر العصور ونحن نسمع ونرى حجم الإضافة والإنجاز لهذه الجاليات نحو مجتمعاتها، وفي الوقت الحالي يجب علينا التصدي لما تعانيه هذه الجاليات من أفكار معادية لتواجدها وتسعى للنيل من سلامتها، الا إننا قادرون على اجتثاث هذه الأفكار من جذورها شريطة الاتحاد والوقوف في وجه مروجيها.





وتابعت أن هناك متابعة مع أسر شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا، لتذليل أية عقبات أمام عودة من يرغب منهم بصحبة جثمان ذويهم من الشهداء.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم ، أن الوزارة تلقت طلبا من أسرة الشهيد أشرف المرسي لتجديد جواز سفر زوجته السيدة سهام لتتمكن من العودة برفقة جثمان زوجها، وتم طلب صورة الجواز لمخاطبة السفارة لسرعة إنهاء الإجراءات.









وأوضحت أن السلطات النيوزيلندية أعلنت وجود 4 شهداء مصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، موضحة أنها تواصلت مع مؤسسة "مصر الخير" لنقل الجثامين لمثواهم الأخير بمصر في حال طلب أسرهم ذلك، كما تتحمل أيضا تكلفة سفر من يرغب من الأسر في العودة، في إطار البروتوكول الموقع مع منظمة المجتمع المدني.





وأشارت إلى أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت عن استعدادها لتحمل تكلفة نقل الجثامين كل إلى بلاده، وأن كافة الإجراءات مازالت مستمرة لتبين ما إذا كان هناك ضحايا آخرين او مصابين، مؤكدة أن السفارة المصرية تعمل على إنهاء الإجراءات القانونية مع السلطات النيوزيلندية.





فيما أكدت غادة داود، رئيس الجالية المصرية في نيوزيلندا، أن جثامين القتلى المصريين في مجزرة مسجدي نيوزيلندا ستسلمهم الشرطة النيوزيلندية لذويهم بعد الانتهاء من إجراء تحاليل الـ "دى إن إيه"، لتجنب أي لبس أثناء تسليمها نظرًا لتشوه عدد كبير من الجثامين بالكامل.





وأضافت "داود"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الجثمان الوحيد الذي تم تسليمه هو جثمان شخص سعودي كان مقيما بنيوزيلندا وتسلمته السفارة السعودية، مشيرة إلى أن الحكومة النيوزيلندية تعهّدت بتحمل تكلفة نقلهم لبلدانهم وصرف تعويضات مالية لأسر الضحايا.





ولفتت "داود"، إلى أن عدد المصابين من الجالية المصرية هم ثلاثة أشخاص فقط و4 استهدفوا برصاص الإرهابي الإسترالي، وأسماء المفقودين هم أحمد عبد الغنى، منير سليمان، حسين مصطفى، أشرف مرسي، موضحة أنهم مجنسون بالجنسية النيوزيلندية ومقيمون بنيوزيلندا منذ 15 عامًا.





وأشارت "رئيس الجالية المصرية" إلى أن الأجهزة الأمنية في نيوزيلندا على أهبة الاستعداد، وتعد الدولة الثانية أكثر أمانًا على مستوى العالم، ولم تشهد هجمات إرهابية من قبل سوى جريمة قتل كانت في عام 1990.





وتابعت: تم جمع تبرعات 7 ملايين دولار في مساجد نيوزيلندا لتعويض أسر الضحايا، مشيرة إلى أن عدد الجالية المصرية يصل ما بين 4 إلى 5 آلاف شخص.