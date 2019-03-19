المنظمات الدولية عمياء عن إرهاب الغرب.. حقوقيون: لم نسمع صوتها إلا في الدفاع عن الإخوان.. وتزعم الدفاع عن حقوق الإنسان ومصداقيتها أصبحت على المحك

داليا زيادة: لم نسمع صوت المنظمات الدولية إلا في الدفاع عن الإخوان

هاني إبراهيم : المنظمات الدولية تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان

فوقي: تجاهل المنظمات الدولية لحادث نيوزيلندا يشكك في منهجيتها





الإرهاب ينتهك إنسانيتنا.. الإرهاب يعتدى على إنسانيتنا ويحطمها.. مقاومة الإرهاب حق لإنسانيتنا.. والتصدى له حق من حقوق الإنسان".. ليبقى السؤال.. "أو ليست مقاومة هذا الارهاب حق من حقوق الانسان؟"، هذه هي كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أثبتت الأيام أنه كان على حق بعد استهداف المصلين في نيوزلندا في مذبحة راح ضحيتها 50 شهيدا، إلا أن ردود فعل المنظمات الحقوقية الدولية التي تجاهلت وصف الحادث بالإرهابي مما يكشف حالة الكيل بمكيالين التي تعيشها تلك المنظمات وانها ليست أهلا للثقة في الحكم على الأوضاع في بلدان العالم .





وأدان أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية وحقوق الإنسان الحادث الإرهابي البشع الذي استهدف المصلين في مساجد نيوزيلندا منذ ايام.





وأكد فوقي أن مواجهة الإرهاب تقتضي تكاتف العالم أجمع لأن التجاهل الدولي هو المتهم الرئيسي وراء تفشي الظاهرة حول العالم، وباتت جميع دول العالم مهددة جراء العمليات الإرهابية أيًا كانت قوتها الأمنية، وهو ما يستلزم ضرورة التكاتف والخروج بآلية موحدة لمواجهة هذه الظاهرة غير الإنسانية.





وأشار فوقي أن هناك تجاهلا فعليا من المنظمات الدولية لحادث نيوزيلندا وعدم وصفه أن حادث الإرهابي وهذا يؤكد جميع الشكوك حول منهجية تلك المنظمات وحلمهم أجندات خاصة بعيدة عن الإهتمام بحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب.





من جانبها قالت داليا زيادة رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة أن كل المنظمات الحقوقية الدولية التي تجاهلت حادث نيوزيلندا، ولم تصدر بيانات تدين فيها خطاب الكراهية الذي أوصل هذا المتطرف للقيام بجريمته، شريكة في نشر الإرهاب.





وأكدت داليا زيادة في تصريح لـ"صدى البلد" أنه لا نسمع صوت العفو الدولية إلا في الدفاع عن الإخوان وهي جماعة إرهابية حسب تصنيف الكثير من الدول، ولا نسمع صوت هيومان رايتس ووتش إلا في الدفاع عن داعش وشرعيته في مواجهة الدول الوطنية التي قامت باحتلالها، وهذا كله يضعف من مصداقية هذه المنظمات، فهم يتاجرون بحقوق الإنسان لخدمة الإرهابيين ولكن حين يقتل أبرياء لا نسمع لهم صوتًا





وأضافت داليا أن الكثير من المنصات الإعلامية الكبيرة مصرة على إخفاء وجه واسم المجرم الإرهابي وتتعامل مع الواقعة على أنها حادث عنف عادي، وربما قريبًا يخرج علينا أحد يدعي أنه كان مختلا عقليًا ولم يقصد استهداف المسلمين أثناء الصلاة.





بدوره قال هاني إبراهيم مدير مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة العمل الإرهابي الذي استشهد فيه 51 مسلما أثناء صلاتهم لصلاة الجمعة بمدينة كريستتشرش بنويوزيلندا هو فعل إرهابي مغلف بالعنصرية والكراهية المقيتة وفعل لا يمكن توصيفه بغير وصفه الحقيقي وهو أنه فعل إرهابي كما أن أي مسميات أخري من قبيل حادثة إطلاق نار أو حادثة مقتل مسلمين علي ايدي النازيين الجدد أو أنه حادثة عنصرية فهي توصيفات غير مبررة وغير موضوعية.





وأضاف هاني في تصريح" لصدى البلد"أن بعض المنظمات الدولية المدعية أنها حصن الدفاع عن حقوق الإنسان أن تصف الحادثة بأنها فعل عنصري وجريمة قتل وتتجنب توصيفها بأنها جريمة إرهابية ويجب إدانتها علي هذا الأساس ويجب توصيف شهداء الحادث بأنهم شهداء الإرهاب المتنامي على ايدي اليمين المتطرف الغربي كما هو متنامي علي ايدي اليمين المتطرف الديني.



