ميجان ميركل تقلد إطلالة زوجة رئيس أمريكا الأسبق.. صور

تألقت الأميرة ميجان ميركل دوقة ساسكس في أحدث ظهور لها بمعطف حرير باللون النبيتي من ماركة ديور، والمزين بأزرار سوداء مع حقيبة سوداء وكعب عال.



واستوحت ميجان ميركل هذه الإطلالة من زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي أثناء حملها، وهي ترتدي معطف مشابه له تمامًا عام 1960، والذي كان من تصميم ويليام فينتيدج.



ومن المتوقع أن تضع ميجان ميركل مولودها الأول في أواخر شهر أبريل المقبل وفقًا لما أعلنه القصر الملكي البريطاني منذ إعلان نبأ حمل ميجان.



وخلال حملها تألقت ميجان ميركل في عدة إطلالات مختلفة ومميزة، وكذلك نوعت في الألوان والاستايلات أيضًا من أكبر الماركات العالمية.