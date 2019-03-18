قضايا التوحد واللجوء تسيطر على ثالث أيام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

تسيطر قضايا التوحد واللجوء على عروض أفلام اليوم الثالث للدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية.

وحسب أجندة المهرجان، يعرض في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة اليوم فيلم (أسيرة) لديفيد كابال من جنوب إفريقيا، حيث يناقش الفيلم قضية التحرش من خلال فتاة تعيش مع عمتها، لكن زوج عمتها يتحرش بها جنسيا، وتفكر في الهروب للتخلص من تصرفاته.



بينما يناقش الفيلم التونسي (في عينيا) قضية مرض التوحد من خلال مواطن تونسي يعيش في فرنسا يضطر للعودة إلى بلاده لرعاية ابنه المصاب بالتوحد، كما يكشف الفيلم عن معاناة الأسرة بسبب إصابة أحد أفرادها بهذا المرض.



ويشارك في بطولة الفيلم نضال السعدى وإدريس خروبى وسوسن معالج وإخراج نجيب بلقاضي.



بينما تسلط مسابقة الحريات الضوء على قضايا اللجوء من خلال عرض الفيلم السنغالي (سمكة ذهبية .. سمكة إفريقية).



وتدور أحداث الفيلم داخل إقليم جنوبي السنغال، وهو واحد من مناطق اللجوء في وسط إفريقيا، ومكان لحياة كثير من الصيادين وصناع شباك الصيد وأسرهم، والذين يسهمون بدور كبير في تحقيق الأمن الغذائي لبلدان إفريقية عدة.



ويتناول الفيلم مستقبل هؤلاء الصيادين وصناع الشباك وأسرهم في ظل تنامى المنافسة الاجنبية على الصيد.



بينما يتضمن برنامج تكريم السينما التونسية فيلما يتناول معاناة المرأة أيام الاستعمار من خلال عرض فيلم (صمت القصور) للمخرجة التونسية مفيدة التلاتلى.



وتدور أحداث الفيلم حول ابنة خادمة تكبر في قصر أمير في نهاية الحكم الاستعماري الفرنسي في تونس، وتبدأ إدراك التنازلات الجنسية المطلوبة منها ومن الخادمات الآخريات.



ويشارك في بطولة الفيلم هند صبري وآمال حيدلي وناجية اروجي وهشام رستم.