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اقتصاد

تونس وإيطاليا توقعان اتفاق تعاون في قطاعي الزراعة والاقتصاد الاجتماعي

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:39 م
الوزير التونسي
الوزير التونسي
أ ش أ
وقع وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسي صبري باش طبجي، والسفير الإيطالي بتونس لورنزو فنارا، على اتفاق تعاون خاص ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في قطاعي الزراعة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمبلغ 57 مليون يورو.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون التنموي خلال الفترة من 2017- 2020 بمبلغ 165 مليون يورو، والتي وقعها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خلال زيارته إلى إيطاليا في 9 فبراير 2017.

وأكد الوزير التونسي، في هذا السياق، على عمق روابط الصداقة والتعاون القائمة بين بلاده وإيطاليا، مثمنا الدعم الإيطالي المستمر للنهوض بالاقتصاد التونسي.

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