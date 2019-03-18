البرلمان الأفريقي يتابع تفعيل توصيات ملتقى الشباب العربي الأفريقي

أعلن رئيس البرلمان الأفريقي، روجيه نكوندودانج، تأييده التام للتوصيات الصادرة عن ملتقى الشباب العربي الأفريقي الذي انعقد في أسوان برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن البرلمان الأفريقي سوف يتابع مع جميع برلمانات الدول الأفريقية تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى.



صرح بذلك النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي.



وقال الجندي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - إن روجيه نكوندودانج تابع جميع مناقشات ملتقى الشباب العربي الإفريقي وجميع التوصيات، مشيدا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم، لفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية ودول القارة السمراء للاستفادة من بنك المعرفة المصري ومن خلال الآليات المناسبة للتنفيذ، مع قيام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العرب وأفريقيا.



وقال الجندي: إن رئيس البرلمان الأفريقي وجه تحية كبيرة لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوصية الصادرة عن الملتقى والتي ستقوم وزارة الصحة وبالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة على تنفيذ إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين في مصر وليس اللاجئين، وقيام إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والأفريقي تولى إعداد تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربي الأفريقي في كل المجالات وتقديمه إلى الجهات المعنية بالدولة.



وأكد أيضا تشكيل إدارة منتدى شباب العالم فريق عمل عربي وأفريقي، لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري والتطرف، وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.



وأكد النائب مصطفى الجندي أن البرلمان الأفريقي سيعطى أكبر اهتمام لتنفيذ توصية الملتقى الخاصة بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والأفريقي لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.



وأشار إلي أن رئيس البرلمان الأفريقي أشاد بتكليف الرئيس السيسي باعتباره رئيسا للاتحاد الأفريقي لمصر بإعداد ورقة بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة الجامعة العربية لتطرح على القمة العربية الإفريقية القادمة تتضمن مقترحات محددة وعملية في المجالات الثلاثة، أولها إنشاء سوق عربية إفريقية مشتركة، وإنشاء صندوق لتمويل بنية التواصل الأفريقي (الطرق والسكة الحديد والكهرباء) لتعزيز الاندماج القاري، وإنشاء آلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.



وأكد أهمية الاهتمام بتوظيف المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي لإزالة الصورة الذهنية الخاطئة للعلاقات الإفريقية العربية، إلى جانب العمل على تمكين الشباب والمرأة لتحويل الإرادة السياسة إلى إجراءات عملية لإعدادهم وتأهيلهم عن طريق التعليم والتدريب.