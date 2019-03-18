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وزير الدفاع السوري : الوجود العسكري لأي دولة دون دعوة سوريا هو احتلال

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:20 م
العماد علي عبد الله
العماد علي عبد الله أيوب
أ ش أ
أكد وزير الدفاع السوري العماد علي عبد الله أيوب، أن أي وجود عسكري لأي دولة دون دعوة بلاده، هو احتلال، ويحق لسوريا الدفاع عن سيادتها، وأن إدلب ليست استثناء أبدا فهي واحدة من أربع مناطق خفض التصعيد وستعود إلى السيادة السورية، قائلا لا نساوم ولا نناقش بحقنا في الدفاع عن سيادتنا وسنستعيد السيطرة على كل شبر من الأرض السورية".

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء في تصريحات للعماد أيوب عقب اجتماعه مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، ورئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، حيث أكد إن هذه الاجتماعات كانت مهمة للجميع، وما تمخض عنها سيساعد في الاستمرار في مواجهة التحديات والأخطار والتهديدات التي أفرزها انتشار الإرهاب التكفيري وتمدده في هذه المنطقة الحيوية من العالم".

وقال العماد أيوب إن عوامل القوة متوفرة لدى الجيش السوري لإخراج القوات الأمريكية المحتلة من التنف، وإن أمريكا وغيرها سيخرجون من سوريا.

بدوره، أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، أن أمن سوريا وأمن العراق لا يتجزأن، وأن التنسيق سيستمر من خلال مركز المعلومات الذي تم إنشاؤه.

وقال إن أمن الحدود بين سوريا والعراق هام جدا وهو تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية والجيش السوري، مشيرا إلي أن الأيام القادمة ستشهد فتح المنفذ الحدودي بين سوريا وبلاده.

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