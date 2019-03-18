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محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل الفنان هاني شاكر ويؤكد: أنا مع المواطن

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:26 م
محافظ الدقهلية يستقبل
محافظ الدقهلية يستقبل الفنان هاني شاكر
همت الحسينى
استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بمكتبه اليوم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة لبحث أزمة مقر نادي الموسيقيين بطلخا.

أكد "شاروبيم" أن الجميع أمام القانون سواء وأنه يقدر الفن والفنانين لكنه لا يستطيع تقديم أي استثناءات لأي مواطن أو فئة وذلك على خلفية صدور قرار بوقف أعمال التجديد لنادي الموسيقيين بطلخا قبل الحصول على تصريح بناء.

وقال "شاروبيم" إننا مع حق المواطن في أن يستمتع بأي خدمات تقدم إليه سواء كانت ترفيهية أو ثقافية ومع حق النقابات في تقديم خدماتها لاعضائها إلا أننا مع القانون في المقام الأول.
محافظ الدقهلية يستقبل الفنان هاني شاكر ويؤكد: أنا مع المواطن
محافظ الدقهلية يستقبل الفنان هاني شاكر ويؤكد: أنا مع المواطن
محافظ الدقهلية يستقبل الفنان هاني شاكر ويؤكد: أنا مع المواطن

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