محمد رمضان يطرح أغنية «بوم».. ويعلق: ثقة فى الله نجاح

طرح الفنان محمد رمضان، مقطعا من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بوم"، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق "رمضان" على الأغنية قائلا: بوم قريبا.. ثقة فى الله نجاح.



من ناحية أخرى يستعد "رمضان" لطرح أغنية جديدة بعنوان "القمر" قبل حفله الغنائي الأول المقرر أن يحييه يوم 29 من شهر مارس الجارى، فى مركز المنارة بالتجمع الخامس.