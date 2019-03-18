ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد رمضان يطرح أغنية «بوم».. ويعلق: ثقة فى الله نجاح

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:23 م
صدى البلد
شيرى نبيل
طرح الفنان محمد رمضان، مقطعا من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بوم"، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "رمضان" على الأغنية قائلا: بوم قريبا.. ثقة فى الله نجاح.

من ناحية أخرى يستعد "رمضان" لطرح أغنية جديدة بعنوان "القمر" قبل حفله الغنائي الأول المقرر أن يحييه يوم 29 من شهر مارس الجارى، فى مركز المنارة بالتجمع الخامس.

ترشيحاتنا

شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل

أردوغان يتحدى كل مهاجمي تركيا بعد حادث مسجد نيوزيلندا

مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني فى حادث مروري بالجيزة

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

زوجة بشار الأسد: الثقافة السورية مستهدفة منذ عقود بحروب عسكرية واقتصادية ..فيديو

صبي البيض يجمع 40 ألف دولار تبرعات لـ ضحايا مسجدي نيوزيلندا..فيديو

التأهل أولها.. مكاسب كبرى للزمالك بعد الريمونتادا الأفريقية

ريال مدريد يقدم عرضا خياليا لضم هازارد.. وتشيلسي يرفض

7 مباريات من العيار الثقيل تنتظر محمد صلاح وليفربول بصراع الدوري الإنجليزي

محمد صلاح في المركز الرابع باستفتاء سكاي نيوز لنجوم الميركاتو الصيفي

تعليق مؤثر لـ شوبير على تأهل الأهلي والزمالك بالبطولتين الأفريقيتين

إطلاق نار في هولندا وأنباء عن سقوط مصابين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل

هتاكل إيه النهاردة .. كب كيك عجة بالخضراوات وبصارة .. والحلو: كيكة العسل الأوكرانية

رؤساء النواب والوزراء والمقاولون العرب يضعون حجر أساس محور وكوبرى دراو بأسوان.. صور

فيديو

مرحبا يا أخي.. آخر كلمات أول ضحايا سفاح نيوزيلندا.. الضحية المسلم حاول ردع الإرهابي عن عمله الإجرامي بالسلام.. صحيفة بريطانية: العالم يشيد بشجاعة هذا المسلم البطل وسماحة دينه ..فيديو وصور
زوجة بشار الأسد: الثقافة السورية مستهدفة منذ عقود بحروب عسكرية واقتصادية ..فيديو
الكاف: مصر جاهزة لتنظيم بطولة الأمم.. والسيسي يسعى لتخرج بشكل جيد
رئيس الاتحاد الأفريقى: لا أحد يعلم مصر أكثر من السيسي.. فيديو
شاهد.. رقصة عبير صبرى مع زوجها فى عيد ميلادها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟