عاش هنا .. يوثق رحلة أحمد بهجت صاحب كلمتين وبس وصندوق الدنيا

لا يزال مشروع "عاش هنا" أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، مستمرًا في توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.



ومن أبرز الأماكن التي وثقها المشروع مؤخرا، العقار الذي عاش فيه الكاتب الكبير أحمد بهجت ، حيث وضع لافتة على منزله الذي أقام فيه بـ"شارع عبد العزيز جاويش - باب اللوق القاهرة " كما دون على اللافتة تاريخ الميلاد: 15/11/1932 ، وتاريخ الوفاة: 11/12/2011 .



والكاتب الكبير أحمد بهجت هو مؤلف وكاتب صحفى، بدأ رحلته مع الصحافة بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وعمل صحفيا بجريدة أخبار اليوم (1955) ثم صحفيا بمجلة صباح الخير (1957) ثم صحفيا بجريدة، الأهرام ( 1958)، وتولي منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون (1976)، ونائب رئيس التحرير للشئون الفنية بجريدة الأهرام 1982، وكان يكتب عموده "صندوق الدنيا" يوميا بجريدة الأهرام، كما أنه صاحب فكرة البرنامج الإذاعي الشهير "كلمتين وبس".



وأثرى للكاتب الراحل المكتبة المصرية والعربية بأعمال أدبية متعددة تتميز بالطابع الدينى الممزوج بروح الصوفية ومن بينها، مذكرات زوج، مذكرات صائم، أنبياء الله، أحسن القصص، الطريق إلى الله، قميص يوسف، الله في العقيدة الإسلامية، بحار الحب عند الصوفية، قصص الحيوان في القرآن (رواية)، صائمون.. والله أعلم، حوار بين طفل ساذج وقط مثقف، تحتمس 400 بشرطة، ثانية واحدة من الحب، تأملات في عذوبة الكون، ناقة صالح، فيل أبرهة، حوت يونس، هدهد سليمان، الملك طالوت والنهر، تأملات مسافر، نبأ ابني آدم والغراب.



يذكر أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويستعان خلاله بالمُهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.