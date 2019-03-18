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أخبار العالم

نائب أردني يؤدي التحية العسكرية لمنفذ عملية آرئيل

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:19 م
صدى البلد
قسم الخارجي
أدى نائب البرلمان الأردني، خليل عطية، التحية العسكرية لمنفذ عملية مستوطنة آرئيل، عمر ابو ليلى، التي تم تنفيذها أمس الأحد، في الضفة الغربية، وأسفر عنها مقتل وجرح عددًا من جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا للقناة الثانية الإسرائيلية، أتت تلك التصريحات خلال جلسة طارئة عقدها مجلس النواب الأردني اليوم الإثنين، لمناقشة الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المسجد الأقصى المبارك، والقدس المحتلة، وطالب عطية بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن واصفًا إياه "بابن القردة والخنازير".

ولفت عطية إلى نوايا بعض الجهات العربية، حول الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن أهل الأردن يجوعون، بسبب موقفهم المشرف تجاه القضية الفلسطينية، ودورهم في الحفاظ على القدس الشريف.

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