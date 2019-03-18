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محافظات

محافظ دمياط تلتقي أعضاء مركز صحة المخ والأعصاب بأيرلندا ..صور

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:40 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط زينب الزغبي
التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعضاء مركز صحة المخ والأعصاب بأيرلندا "Global Brain Health Institute" البروفيسور براين لوير و الدكتور محمد سلامة وذلك خلال زيارتها اليوم لجامعة حورس بمدينة دمياط الجديدة ، حيث جاء هذا اللقاء بحضور الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور أكرم العوضى رئيس الجامعة و الدكتور محمد المهدى رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب دمياط جامعة الأزهر والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والسادة أعضاء مجلس أمناء جامعة حورس و ممثلي صندوق مكافحة الإدمان.

وقد صرحت المحافظ أنه وفى ضوء حرص الدولة على توطيد الشراكات بين الجامعات المصرية والجامعات والمؤسسات الأجنبية لتطوير البرامج التعليمية والعلمية وخدمة البيئة والمجتمع جاء هذا اللقاء لتحقيق التبادل العلمى بين المركز وجامعة حورس من خلال إنشاء فرع للمركز بالجامعة للاستفادة من خبرات المركز فى دراسة وعلاج أمراض المخ و الشيخوخة و الزهايمر وخدمات الصحة النفسية.

وأضافت محافظ دمياط أنه و بإنشاء هذا الفرع يعد أول تواجد لمركز صحة المخ والأعصاب بأيرلندا داخل جمهورية مصر العربية والذى يعد نقطة تحول هامة لتطوير المناهج الدراسية والعلمية و لخدمة المجتمع الدمياطى.

ومن جانبه أشاد البروفيسور لوير بهذا التعاون والذى يتخطى التعامل الأكاديمي فقط و إنما تقديم التدريب و خدمات الرعاية الصحية فى هذا القطاع.
محافظ دمياط تلتقي أعضاء مركز صحة المخ والأعصاب بأيرلندا ..صور
محافظ دمياط تلتقي أعضاء مركز صحة المخ والأعصاب بأيرلندا ..صور
محافظ دمياط تلتقي أعضاء مركز صحة المخ والأعصاب بأيرلندا ..صور

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