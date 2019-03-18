الأم المثالية بالفيوم: محوت أمية 1000 مواطن رغم مرضي بالسرطان

أعربت سامية عبد العظيم أحمد 50 سنة، من قرية سنهور القبلية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الفيوم، عن سعادتها بهذا الفوز، مؤكدة أن سعادتها لاتوصف لاشتياقها إلى تكريم ومقابلة ومصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وعن مأساتها وقصة كفاحها قالت سامية عبد العظيم: توفي زوجي بعد زواج 3 سنوات فقط وكان يعمل فى مديرية التموين بالفيوم وعمره 30 عاما، نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، وكان عمرى وقتها 21 عام، وترك طفلة عمرها 3 سنوات، وتركنى حامل فى عمر 35 يوما، وهو رجل البيت الآن.



وترك لها زوجها معاشا عن عمله قيمته 60 جنيها، ولم تستسلم وقتها ولم توافق في الحصول على أى وظيفة حكومية وقتها خاصة أنها حاصلة على دبلوم تجارة ، وكان لديها وقتها صبرها، وإيمانها بالله ، حيث رفضت الزواج بالرغم من جمالها وصغر سنها وقت وفاة زوجها.



فاتجهت الى فتح فصول محو الأمية بقريتها وبعض القرى المجاورة وبالفعل عملت بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار وكانت تفتح فصلا لتعليم الكبار فى كل مكان بالقرية والقرى المجاورة ، حتى وصل من محت أميتهم إلى ألف، و تجوب القرى والنجوع لمحو أمية السيدات بالفصول لأن راتبها متوقف على نتائج محو الأمية وتحقيق نسب نجاح وتمكنت من الحصول على عقد عمل مؤقت بمشروع التشجير التابع لوزارة الزراعة مقابل راتب شهرى 40 جنيها وظلت تعمل بمحو الأمية والتشجير حتى تمكنت من تعليم أبنائها، حيث حصلت ابنتها سعاد على بكالوريوس الدراسات الإسلامية والعربية ، بينما حصل نجلها محمد على بكالوريوس السياحة والفنادق وزوجت ابنتها وقامت بخطبة إحدى الفتيات لنجلها.



وأضافت سامية والدموع تنهمر من عينيها أن أصعب مراحل حياتي عام 2012 عندما اكتشفت أنني مصابة بسرطان الثدى وقمت بإجراء عملية استئصال للثدي وبدأت فى تلقى جرعات العلاج حتى تماثلت للشفاء من المرض وحاولت التثبيت فى مشروع محو الأمية إلا أن مرضها منعها من ذلك لاشتراط التعيين والتثبيت فى محو الامية أن تكون المعلمة عملت فى فصول الامية لاكثر من 3 سنوات متتالية ، ولكن علاجي وانشغالى فى إجراء العملية الجراحية أضاع على فرصة التثبيت .



وعن أحلامها وأمنياتها أكدت الأم المثالية الاولى على محافظة الفيوم أن أمنيتها أداء فريضة الحج ، أو اداء العمرة ، وتعيين نجلتها في أي وظيفة .