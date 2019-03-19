اليوم صناعة رجال الأعمال" تناقش خطة "التنمية الصناعية"

تعقد لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، تبحث خلاله الخطط المستقبلية للهيئة العامة للتمنية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي .



وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعية والبحث العلمى بالجمعية، أن الاجتماع سيتم بحضور المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.



أشار"المنزلاوي"، إلى أنه سيتم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين الهيئة وجمعية رجال الأعمال المصريين خلال الفترة المقبلة وتحديدًا لجنة الصناعة، مشيرًا إلي أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الإقتصاد المصري.

