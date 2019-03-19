ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اليوم صناعة رجال الأعمال" تناقش خطة "التنمية الصناعية"

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:00 ص
رئيس الجمعية
رئيس الجمعية
ولاء عبد الكريم
تعقد لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، تبحث خلاله الخطط المستقبلية للهيئة العامة للتمنية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي .

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعية والبحث العلمى بالجمعية، أن الاجتماع سيتم بحضور المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أشار"المنزلاوي"، إلى أنه سيتم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين الهيئة وجمعية رجال الأعمال المصريين خلال الفترة المقبلة وتحديدًا لجنة الصناعة، مشيرًا إلي أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الإقتصاد المصري.

ترشيحاتنا

بنك القاهرة: هذه أسباب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.. فيديو

تعرف على أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار الهواتف المحمولة.. فيديو

يوم أسود على فيسبوك في 2019.. استقالات جماعية تضرب أكبر منصة للتواصل الاجتماعي

من الحوت الأزرق إلى بابجي.. الألعاب الإلكترونية.. وحش قاتل يسيطر على عقول الأطفال

هاني العجيزي: عقدة الاضطهاد ترسخ في أذهان ناشئي الزمالك.. فيديو

تعليق تامر أمين على انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.. فيديو

تعليق مثير من والد منفذ هجوم هولندا على الحادث

صراخ طالبة بمدينة الأزهر الجامعية يثير الذعر ومصدر أمني يكشف الحقيقة

حملة شعبية في نيوزيلندا لتسليم الأسلحة.. و95 مليون جنيه تبرعات لأسر الضحايا حتى الآن

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

ظهور شجرة الأعاجيب في الجبل الأسود.. المياه تخرج منها كـ النوافير

أم تلقي بطفلتها من الدور التاسع .. والمفاجأة نجاتها من الموت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفق مع وزراء الشباب الأفارقة على تفعيل العلاقات الثنائية..صور

شاهد.. حسين فهمي يؤدي صلاة الغائب على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أشرف زكى وسيف عبد الرحمن أول الحضور في عزاء جلال عيسى .. صور

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

فيديو

شقيق أحد شهداء نيوزيلندا يكشف عن تفاصيل نجاة زوجته.. فيديو
شاهد.. مروة ناجي تؤدي ماما زمانها جاية على ألحان أغنية أجنبية شهيرة
الصحة: وضعنا استراتيجية لمنع تهريب علب ألبان الأطفال.. فيديو
مكرم: معسكرات للجيل الثاني والثالث من المصريين لتنمية الوطنية لديهم
وزيرة الهجرة تكشف حقيقة إلغاء الجمارك على سيارات المصريين بالخارج.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟