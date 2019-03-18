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مرأة

تناول الحامل للخضراوات يزيد حب الطفل لها بعد الولادة

الإثنين 18/مارس/2019 - 08:09 م
فوائد الخضار للحامل
فوائد الخضار للحامل
رشا عوني
كشفت دراسة حديثة أن النساء الحوامل اللاتي تناولن نظامًا غذائيًا غنيًا من الخضروات الورقية والفلفل الأخضر والبازلاء أنجبن أطفالًا أحبوا تلك الخضروات.

ووفقًا للدراسة التي نشرها موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإن التفسير يكمن في روائح بعض الأطعمة، وفسر الباحثون الفرنسيون القائمون على الدراسة، أن الروائح التي تنتقل عن طريق المشيمة وحليب الأم قبل الولادة تثير حساسية الطفل تجاه النكهة الجديدة ، مما يزيد من فرص حصوله على الطعام.

ونصحت الدراسة النساء الحوامل بتناول الخضراوات الورقية والفلفل الأخضر خلال فترة الحمل لتضمن حب أطفالها لها في سنوات عمرهم الأولى، فعادة ما تعاني الأمهات من عدم تقبل أطفالهن للخضراوات والكثير من أنواع الطعام.

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