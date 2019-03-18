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محافظات

مجلس الشباب المصري ببورسعيد يزور دار مسنين بورفؤاد.. صور

الإثنين 18/مارس/2019 - 08:00 م
مجلس الشباب المصري
مجلس الشباب المصري ببورسعيد
كتب محمد الغزاوى
زار مجلس الشباب المصري في بورسعيد، اليوم الاثنين، دار بورفؤاد للمسنين في إطار نشاط المجلس بعد التشكيل الجديد له وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم.

من جانبها أشادت أميرة إمام مديرة الدار بجهود مجلس الشباب المصري في بورسعيد، ورحب رواد الدار من الرجال والنساء بأعضاء المجلس خلال الزيارة معربين عن سعادتهم بها.

وعقد مجلس الشباب المصري في بورسعيد، اجتماع مجلس الأمناء برئاسة محمد ممدوح جلسة للإطلاع على اللائحة التنفيذية للمجلس وقانون تنظيم العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بالمقر الرئيسى.

وتم اتخاذ قرار بتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصرى بمحافظة بورسعيد برئاسة أميرة نبيل سعد، ومحمد يحيى عزام بصفة نائب المنسق العام، ومحمد حامد عكاشة بصفته المدير التنفيذى، ومحمد عبده نصر بصفته وكيل المجلس، وسالى على أحمد إبراهيم بصفته مسئولة لجنة التنمية المجتمعية، ومنى خليفة كمال بصفتها مسؤولة لجنة التدريب التثقيف، وأحمد محمد الزكى بصفته مسئول اللجنة القانونية، وأحمد فوزى حساب بصفته مسئول لجنة التخطيط، ومينا فاروق جندى بصفته مسئول لجنة الصحة، وإيمان أحمد على بصفتها مسئولة لجنة الطلائع، وشيماء طارق محمد بصفتها مسؤولة لجنة المرأة، وإسراء عصام عبد الحميد بصفتها مسؤولة لجنة الشئون الإدارية، وسها محمد إبراهيم بصفتها مسؤولة لجنة الإعلام، ومحمد محمد السيد جاد بصفته مسئول ملف الجامعة، وحسن زكريا حسن السيد بصفته مسئول اللجنة الرياضية.
مجلس الشباب المصري ببورسعيد يزور دار مسنين بورفؤاد.. صور
مجلس الشباب المصري ببورسعيد يزور دار مسنين بورفؤاد.. صور
مجلس الشباب المصري ببورسعيد يزور دار مسنين بورفؤاد.. صور
مجلس الشباب المصري ببورسعيد يزور دار مسنين بورفؤاد.. صور

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