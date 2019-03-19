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سر ظهور روبن هود في قرية إسبانية.. يترك النقود للناس دون أن يشعروا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:24 ص
أطلقت الصحف لقب روبن
أطلقت الصحف لقب روبن هود على المتبرع الخفي
محمد علي
في فعلٍ غريب غير متوقع، أقدم رجل على عملٍ يحاكي أفعال أسطورة روبن هوود الذي كان ياخذ الغنائم والأموال من الأغنياء ويوزعها على الفقراء، وذلك في إسبانيا، وفق ماذكرت صحيفة جلوبال تايمز.

وشعر سكان قرية إسبانية صغيرة بحيرة كبيرة بعدما بدأ متبرع مجهول في ترك مغلفات نقدية في صناديق بريدية لهم أو تحت أبوابهم.

وقال العمدة إن حوالي 15 شخصًا في فيلاراميل ، شمال إسبانيا ، تلقوا مظاريف تحتوي على أوراق مالية تصل قيمتها إلى 100 يورو (113 دولارًا).

ويحاول السكان المحليون معرفة سبب اختيار مجموعة من الأشخاص في قرية يسكنها 800 شخص للحصول على الهدايا.

ووصفته بعض التقارير الإخبارية الإسبانية بأنه "روبن هود من فيلارميل".

وقال العمدة:"نحن جميعًا محبطون، وليس لدينا أي فكرة عن المحسّن أو النية".

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