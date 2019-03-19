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ثقافة

مؤلفات وطنية على المسرح الكبير احتفالا بمئوية ثورة 1919

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
ضمن احتفالات الثقافة المصرية بمئوية ثورة 1919 تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية فنية كبرى فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 19 مارس على المسرح الكبير تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى وتتضمن مختارات من الاعمال الوطنية التى نجحت فى تشكيل وجدان الشعب المصرى والعربى وكانت نتاجًا للمشاعر الحماسية الثورية التى ميزت مراحل فى تاريخ مصر الحديث .

من ابرزها قوم يا مصرى ، سالمة يا سلامة ، يا بلح زغلول ، يمامة بيضا ، اهو ده اللى صار ، انا المصرى ، مصرنا وطننا ، اسلمى يا مصر ، تعيشى يا بلدى ، يا اغلى اسم فى الوجود ، يا مصر قومى وشدى الحيل ، قصيدة مصر ، نشيد الجامعة ، مصر تتحدث عن نفسها .. اداء احمد محسن ، حنان عصام ، اشرف وليد ، هشام الجندى ، غادة ادم ، احمد عصام وريهام عبد الحكيم .

يشار ان وزارة الثقافة اعدت خطة متكاملة للاحتفال بمرور مائة عام على ثورة 1919 تستمر طوال شهر مارس الجارى وتتضمن فعاليات متنوعة فى جميع مجالات الفكر والفن تقام بمختلف المحافظات وتنظمها جميع هيئات وقطاعات الوزارة .

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