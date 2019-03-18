شرط غريب و2000 دولار لإطلاق سراح أسترالي أيد مذبحة مسجدي نيوزيلندا.. صور

أفرجت الشرطة الأسترالية عن مواطن نشر تعليقات عبر السوشيال ميديا، تؤيد وتدعم مذبحة مسجدي نيوزيلندا بكفالة قدرها 2000 دولار، وشرط أن يبتعد عن التعليق عبر شبكات الإنترنت.



وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إنه تم توجيه الاتهام إلى الشاب البالغ من العمر 37 عامًا بتهم حيازة سلاح ناري دون ترخيص وأربع تهم باستخدام سلاح محظور.



وقال المدعي العام للشرطة الرقيب بيتر فايني، إن المحكمة أبلغت يوم الجمعة، بالتعليقات التي نشرها فينزلبرج والصور التي ظهر فيها يحمل سلاحا ناريا، مشجعًا على تكرار حادث مسجد نيوزيلندا.



وأطلق القاضي جاري جومبل سراح فينزيلبرج بكفالة قدرها 2000 دولار بشرط عدم نشر أي شيء على الإنترنت، لأنه سيمثل أمام المحكمة في ديسمبر القادم.



