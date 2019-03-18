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محافظات

محافظ الفيوم يترأس اللقاء الدورى لخدمة المواطنين

الإثنين 18/مارس/2019 - 08:05 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود

ترأس اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، لبحث شكاواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلى الجمعيات الأهلية، ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، ومقررة فرع المجلس القومى للأمومة والطفولة.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكلف مدير عام التفتيش المالى والإدارى بفحص مشكلة المنازل الشاغرة بقرية الطلائع التابعة لمركز يوسف الصديق منذ فترة طويلة ومدى قانونية مطالب بعض سكان القرية بتملك هذه الوحدات، كما كلف مسئولى مركز ومدينة الفيوم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لفحص شكوى عدد من المواطنين من قيام مالك إحدى مغاسل السيارات بمنطقة دله باستخدام مياه الشرب فى غسيل السيارات مما يؤدي إلى ضعف المياه الواصلة إلى الشقق السكنية فضلًا عن الزحام المرورى بالشارع.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لمسئولى مركز ومدينة الفيوم بالتنسيق مع مديرية الإسكان لسرعة الانتهاء من إجراء الرفع المساحي لقطعة أرض مساحتها 5.5 فدان بمنطقة دمو تمهيدًا لإقامة مساكن للأسر الأولى بالرعاية عليها، وكذلك إقامة مطب صناعى بطريق أبشواى السياحى أمام قرية المندرة بعد التنسيق مع هيئة الطرق للوقوف على جهة الولاية على الطريق، وذلك استجابة لشكوى الأهالى من كثرة وقوع الحوادث على الطريق.

كما استمع محافظ الفيوم لبعض المشكلات فى قطاع التربية والتعليم وكلف مسئولى التعليم بدراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما أصدر توجيهات لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع مسئولى بعض الجمعيات الأهلية لتوفير معاشات ومساعدات مالية لبعض الحالات الإنسانية نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، وكذلك دراسة عمل مشروعات صغيرة وإقامة أكشاك لعدد من الأسر لمساعدتهم على متطلبات الحياة، كما أصدر المحافظ توجيهات لوكيل وزارة القوي العاملة، بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لعدد من الشباب الذين ليس لديهم مصدر دخل.
محافظ الفيوم يترأس اللقاء الدورى لخدمة المواطنين
محافظ الفيوم يترأس اللقاء الدورى لخدمة المواطنين
محافظ الفيوم يترأس اللقاء الدورى لخدمة المواطنين

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