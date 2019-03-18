البحوث الأفريقية توضح مدى استفادة مصر من ملتقى الشباب العربي والأفريقي

كشفت الدكتورة سالى فريد، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات والبحوث الإفريقية بجامعة القاهرة ومدير مركز البحوث الإفريقية، مدى استفادة الدولة المصرية من الملتقى العربي والإفريقي.



وقالت فريد خلال حوارها ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"الملتقى العربي الإفريقى له دور كبير فى التنسيق على المستوى الشعبى وتطور العلاقات بين مصر والدول العربية الإفريقية".



وتابعت:"هذه الملتقيات تؤثر بشكل كبير على لغة الحوار بين الدول وكذلك تساهم فى تبادل الثقافات وتعطى صورة إيجابية عن تقبل مصر لأشقائها الأفارقة".