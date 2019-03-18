ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تزويد وحدات الجيش بآلاف الآليات الحديثة والمعدلة هذا العام

الإثنين 18/مارس/2019 - 08:11 م
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ
قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الجيش في البلاد ستتزود هذا العام بآلاف الآليات الحديثة والمعدلة.

وأوضح الجنرال أليكسي لابين، من قوات المنطقة العسكرية المركزية الروسية: "ستتسلم القوات هذا العام 25 مروحية وطائرة حربية معدلة لدعم الأسطول الجوي في البلاد، وكذا 5 رادارات طائرة من نوع (إليوشن) مخصصة للاستطلاع والتشويش ودعم القوات الأرضية، و3 قاذفات استراتيجية بعيدة المدى".

وأشار لابين -حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين- إلى أن الوحدات التابعة لسلاح الجو في منطقتي سفيردلوفسك وتشيليابينسك الروسيتين تسلمتا في أول شهرين من هذا العام 7 قاذفات معدلة متعددة المهام من طراز (سو-34)، وطائرتي نقل عسكريتين من نوع (An-148-100)، ومحطات اتصال لاسلكية متنقلة مركبة على عربات (بي تي آر - 80)، وشاحنات كاماز.

يُذكر أن الجيش سيتسلم خلال العام الجاري 702 قطعة وآلية عسكرية إضافية، منها: دبابات (تي-90) معدلة، و14 دبابة (أرماتا)، وناقلات جنود، وراجمات صواريخ، وعدد من الطائرات والمروحيات المسيرة.

ترشيحاتنا

محاكمة القطري ناصر الخليفي ونيمار أمام محكمة كتالونيا بتهمة فساد

أردوغان يتحدى كل مهاجمي تركيا بعد حادث مسجد نيوزيلندا

شاهد.. رقصة عبير صبرى مع زوجها فى عيد ميلادها

شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل

أسباب انهيار الدولار أمام الجنيه ..فيديو

شرط غريب و2000 دولار لإطلاق سراح أسترالي أيد مذبحة مسجدي نيوزيلندا.. صور

محمد صلاح في المركز الرابع باستفتاء سكاي نيوز لنجوم الميركاتو الصيفي

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

شاهد.. لحظة استخدام الشرطة الفرنسية سلاحا كيميائيا ضد متظاهري السترات الصفراء

كل ما تريد معرفته عن موعد قرعة أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

مصدر بـ المالية: تراجع الدولار يدفعنا لخفضه جمركيا

مونيكا تتحدث عن عار كلينتون: الإنترنت جعل الإحساس بالفضيحة أسوأ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل

هتاكل إيه النهاردة .. كب كيك عجة بالخضراوات وبصارة .. والحلو: كيكة العسل الأوكرانية

شاهد.. ضباط أمن القاهرة يقدمون هدايا وورودًا للمسنات بدور الرعاية

فيديو

سكان مدينة نصر: مش عارفين نمشي في الشارع من الكلاب الضالة.. فيديو
شاهد .. آراء المواطنين في مشروع قانون سحب رخصة القيادة حال ثبوت تعاطي المخدرات
100 مليون صحة.. مستشار وزيرة الصحة: أدخلنا بيانات صحية لـ 750 ألفا في يوم واحد
مرحبا يا أخي.. آخر كلمات أول ضحايا سفاح نيوزيلندا.. الضحية المسلم حاول ردع الإرهابي عن عمله الإجرامي بالسلام.. صحيفة بريطانية: العالم يشيد بشجاعة هذا المسلم البطل وسماحة دينه ..فيديو وصور
زوجة بشار الأسد: الثقافة السورية مستهدفة منذ عقود بحروب عسكرية واقتصادية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟