الدفاع الروسية: تزويد وحدات الجيش بآلاف الآليات الحديثة والمعدلة هذا العام

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الجيش في البلاد ستتزود هذا العام بآلاف الآليات الحديثة والمعدلة.



وأوضح الجنرال أليكسي لابين، من قوات المنطقة العسكرية المركزية الروسية: "ستتسلم القوات هذا العام 25 مروحية وطائرة حربية معدلة لدعم الأسطول الجوي في البلاد، وكذا 5 رادارات طائرة من نوع (إليوشن) مخصصة للاستطلاع والتشويش ودعم القوات الأرضية، و3 قاذفات استراتيجية بعيدة المدى".



وأشار لابين -حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين- إلى أن الوحدات التابعة لسلاح الجو في منطقتي سفيردلوفسك وتشيليابينسك الروسيتين تسلمتا في أول شهرين من هذا العام 7 قاذفات معدلة متعددة المهام من طراز (سو-34)، وطائرتي نقل عسكريتين من نوع (An-148-100)، ومحطات اتصال لاسلكية متنقلة مركبة على عربات (بي تي آر - 80)، وشاحنات كاماز.



يُذكر أن الجيش سيتسلم خلال العام الجاري 702 قطعة وآلية عسكرية إضافية، منها: دبابات (تي-90) معدلة، و14 دبابة (أرماتا)، وناقلات جنود، وراجمات صواريخ، وعدد من الطائرات والمروحيات المسيرة.