رئيس الجامعة الأمريكية: دورنا الأساسي هو التعليم والابتكار والتجديد

قال فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة اليوم تحتفل بتوقيع الطبعة الإنجليزية من كتاب "شاهد على الحرب والسلام"، للسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشيرا إلي أن الجامعة كانت شاهدة على أحداث سياسية وتاريخية حدثت في مصر على مدار المائة عام الماضية، موضحا أن الكتاب هام جدا.



وأضاف ريتشياردوني، خلال كلمته في حفل إطلاق وتوقيع الطبعة الإنجليزية من مذكرات الدبلوماسي أحمد أبو الغيط، "شاهد على الحرب والسلام"، اليوم الاثنين، بالقاعة الشرقية، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن جامعة الدول العربية لها الكثير من الأدوار ومهمة الجامعة الأمريكية التعليم وتقلد عملية الابتكار والتجديد، قائلا "علينا أن نتعلم الكثير من خلال القنوات الثنائية وليس الاحتكاك المباشر من قدوم الأمريكان لمصر، والنسخة الإنجليزية للكتاب تلقي الضوء علي الدور المزدوج للجامعة الأمريكية وهو رفع الوعي لدى المصريين عن الأمريكان والعكس".



وأوضح رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قائلا "انا مازلت مواطن أمريكي وخاف من الأمريكان الذين يحاولوا فهم هذا الجزء العالم لا يستطيعوا فهمه، وعلينا النظر على الجزء العظيم من البلاد التي لديها التاريخ، وبعض الشخصيات بالكاتب تعرفت عليهم شخصيا، وأشكر مساعيكم لنشر تاريخ هذا الجزء من العالم".



وأشار إلي أن "أبو الغيط"، يتطرق من خلال المذكرات إلى حرب أكتوبر 1973 والجهود الدبلوماسية التي أعقبتها، ليكشف لأول مرة أسرار مسيرته الطويلة، ويقدم رؤية مليئة بالمعلومات من واقع تجربته الشخصية خلال ذلك الوقتالمضطرب في تاريخ الشرق الأوسط.