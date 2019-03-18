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رياضة

ارتفاع حصيلة مصر إلى 42 ميدالية في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:32 م
صدى البلد
أ ش أ
ارتفعت حصيلة لاعبي مصر للأولمبياد الخاص المشاركين في بطولة الألعاب العالمية المقامة حاليًا في الإمارات وتستمر حتى 21 مارس الجاري، إلى 42 ميدالية متنوعة بواقع 16 ميدالية ذهبية و14 فضية و12 برونزية، بالإضافة إلى حصولهم على المركز الرابع 12 مرة، والمركز الخامس 5 مرات والمركز السادس 4 مرات.

وكانت آخر إنجازات "الفراعنة" ما حققه أبطال البولينج في مسابقات الفردي بحصول مؤمن محمد على الميدالية الذهبية، وسامح نبيل عياد على الميدالية الذهبية، وإسراء محمد فكري على الميدالية الذهبية، بينما حصلت سعاد محمود فرغلي على الميدالية الفضية.

ويتوقع زيادة حصيلة الميداليات المصرية خلال المنافسات المقبلة، لتتخطى حاجز الـ50 ميدالية.

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