رويترز: السعودية تقلص نفوذ عائلة بن لادن في شركة الإنشاءات

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز تقليص نفوذ عائلة بن لادن السعودية في شركة الإنشاءات التي تحمل اسمها في إطار إعادة هيكلة تأتي عقب حملة شنتها الرياض على الفساد.





وتقرر تعين رجل الأعمال السعودي خالد نحاس رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة المؤسسة حديثا، واستملك شركة الاستدامة القابضة، التابعة لوزارة المالية، 36.22 % فيها، بينما ستحوذ شركة بن لادن للتطوير والاستثمار التجاري 63.78 بالمئة.



