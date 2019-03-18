ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رويترز: السعودية تقلص نفوذ عائلة بن لادن في شركة الإنشاءات

الإثنين 18/مارس/2019 - 07:47 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
عرفة البنداري
أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز تقليص نفوذ عائلة بن لادن السعودية في شركة الإنشاءات التي تحمل اسمها في إطار إعادة هيكلة تأتي عقب حملة شنتها الرياض على الفساد.

وتقرر تعين رجل الأعمال السعودي خالد نحاس رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة المؤسسة حديثا، واستملك شركة الاستدامة القابضة، التابعة لوزارة المالية، 36.22 % فيها، بينما ستحوذ شركة بن لادن للتطوير والاستثمار التجاري 63.78 بالمئة.

وكشفت الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن تمثيل أخوين فقط من العائلة، هما سعد وعبد الله بن لادن، في مجلس الإدارة الجديد المكون من تسعة أعضاء، في خروج على السيطرة الحصرية للعائلة على شركتها السابقة مجموعة بن لادن.

ترشيحاتنا

شرط غريب و2000 دولار لإطلاق سراح أسترالي أيد مذبحة مسجدي نيوزيلندا.. صور

الجريدة الرسمية تنشر لائحة جزاءات الأعلى للإعلام

مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني فى حادث مروري بالجيزة

مستشار وزير الدفاع اليمني.. هرب من جحيم الحوثيين فقتلته سيارة أنابيب في فيصل

شاهد .. لحظة انهيار حائط فوق 3 نساء

تعليق مؤثر لـ شوبير على تأهل الأهلي والزمالك بالبطولتين الأفريقيتين

سلطنة عمان تقرر الانسحاب من أوبك+

فتى البيضة يحصد جوائز عالمية.. رشق سيناتور مستفز يدافع عن إرهابي نيوزيلندا

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

الملكة إليزابيث ترفض خروج ميجان وهاري من القصر

زوجة بشار الأسد: الثقافة السورية مستهدفة منذ عقود بحروب عسكرية واقتصادية ..فيديو

الشرطة الهولندية تحذر من الاقتراب من رجل تركي بعد إطلاق النار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل

هتاكل إيه النهاردة .. كب كيك عجة بالخضراوات وبصارة .. والحلو: كيكة العسل الأوكرانية

شاهد.. ضباط أمن القاهرة يقدمون هدايا وورودًا للمسنات بدور الرعاية

فيديو

سكان مدينة نصر: مش عارفين نمشي في الشارع من الكلاب الضالة.. فيديو
شاهد .. آراء المواطنين في مشروع قانون سحب رخصة القيادة حال ثبوت تعاطي المخدرات
100 مليون صحة.. مستشار وزيرة الصحة: أدخلنا بيانات صحية لـ 750 ألفا في يوم واحد
مرحبا يا أخي.. آخر كلمات أول ضحايا سفاح نيوزيلندا.. الضحية المسلم حاول ردع الإرهابي عن عمله الإجرامي بالسلام.. صحيفة بريطانية: العالم يشيد بشجاعة هذا المسلم البطل وسماحة دينه ..فيديو وصور
زوجة بشار الأسد: الثقافة السورية مستهدفة منذ عقود بحروب عسكرية واقتصادية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟