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"الخارجية الروسية" : موسكو ستضطر للرد على الخطوات غير الودية التي تعقب إلغاء معاهدة الصواريخ

الإثنين 18/مارس/2019 - 08:10 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
أ ش أ
أعلن رئيس قسم أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية جريجوري بوريسينكو أن موسكو ستضطر للرد على الخطوات غير الودية التي تعقب إلغاء معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال بوريسينكو - في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثالث المشترك لجامعة موسكو للعلاقات الدولية ومدرسة الحقوق والدبلوماسية اليوم الاثنين: "لم نرَ دليلا على مزاعم انتهاك روسيا للمعاهدة. وكما كان في السابق، اضطررنا للرد على نشر أنظمة الدفاع الجوي بالقرب من أراضينا، وسنضطر للرد على كل الخطوات غير الودية واتخاذ تدابير وقائية. لكن أريد أن أؤكد أن إجراءاتنا ما هي إلا رد فعل ليس من اختيارنا".

وفي سياق متصل، قال بوريسينكو، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "موسكو لم تتلق أي مقترحات من واشنطن بشأن إجراء مباحثات حول معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".

وأضاف المسئول الروسي: "لا توجد مقترحات مقدمة من قبل شركائنا في الولايات المتحدة بشأن إجراء أي مفاوضات، سواء بين الولايات المتحدة وروسيا، أو بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، أو مع إضافة بلدان أخرى".

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