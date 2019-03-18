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أخبار العالم

رئيس الوزراء البلجيكي: يقظون بعد هجوم أوتريخت في هولندا

الإثنين 18/مارس/2019 - 08:10 م
شارل ميشيل
شارل ميشيل
أ ش أ
أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أن قوى الأمن في بلاده وضعت في حالة تأهب عند مستوى اليقظة والحذر، عقب حادثة إطلاق النار في محطة للترام بمدينة أوتريخت الهولندية، قتل خلالخها ثلاثة أشخاص وأصيب تسعة أخرون .

وعبر رئيس الوزراء البلجيكي - في تغريدة على موقع تويتر اليوم الاثنين نقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - عن تعازيه للسلطات والشعب في هولندا، مؤكدًا أن السلطات تتابع تطورات الوضع في أوتريخت، وقال "نحن جاهزون للمساعدة في حدود إمكانياتنا".

أما مركز إدارة الأزمات في بروكسل فأكد أنه يتابع الموقف في أوتريخت بدقة، مشددًا على لسان أحد المتحدثين باسمه على أن الوقت ما زال مبكرًا لاتخاذ أي إجراءات محددة.

ولا يُعرف الكثير من التفاصيل حول ما جرى في أوتريخت، ولكن السلطات الهولندية لا تستبعد الطابع الإرهابي للهجوم.

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