ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة في 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و11 سفينة بضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية،وغادرته سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة ، ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة ، بالإضافة إلى17 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء -في بيان اليوم ، أنه غادر الميناء 726 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 61 ألفا و437 طنا من البضائع العامة منها 97 سيارة نقل محملة بـ4 آلاف 635 طن قمح ، ليبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 153 ألفا و566 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44 ألفا و 400 طن.



وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 760 طن أرز ، و14 ألفا و 453 طن فوسفات ،10 آلاف طن يوريا ، و9 آلاف و 550 طن ملح ، و4 آلاف و75 طن رمل .