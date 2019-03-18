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ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة في 24 ساعة

الإثنين 18/مارس/2019 - 07:49 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ
استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و11 سفينة بضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية،وغادرته سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة ، ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة ، بالإضافة إلى17 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء -في بيان اليوم ، أنه غادر الميناء 726 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 61 ألفا و437 طنا من البضائع العامة منها 97 سيارة نقل محملة بـ4 آلاف 635 طن قمح ، ليبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 153 ألفا و566 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44 ألفا و 400 طن.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 760 طن أرز ، و14 ألفا و 453 طن فوسفات ،10 آلاف طن يوريا ، و9 آلاف و 550 طن ملح ، و4 آلاف و75 طن رمل .

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