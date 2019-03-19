المرأة المصرية تغير الموضة العالمية.. كارينا على off shoulder.. ليجين على الجينز المقطع.. ومصمم الأزياء بهيج حسين لـ «الفتيات»: اختاروا اللي يناسبكن

لمسات نسائية خاصة وضعتها المرأة المصرية على أهم وأبرز صيحات الموضة العالمية، ففي كل عام تبهرنا خطوط الموضة بصيحات جديدة ومختلفة عن العام السابق، وبالطبع تنتقل تلك الصيحات إلى المجتمع الشرقي، وفي مصر تتغير تلك الصيحة بشكل كامل قد يعجز مصمم الصيحة عن إدراكه وفهم الطريقة المصرية التي تغيرت بها الموضة.
صيحات عديدة ومختلفة شاهدناها خلال السنوات الماضية، وفي كل مرة تحاول الفتاة المصرية اتباع تلك الصيحات، تضيف لها لمسات خاصة لتصبح مناسبة لذلك المجتمع، فكل الصيحات العالمية تكن مصممة خصيصًا للفتيات غير المحجبات، إلا مجموعة قليلة فقط من مصممي الأزياء يهتمون بتصميم مجموعات خاصة للمحجبات.
موضة الـ off shoulder
ظهرت منذ عامين على منصات الموضة العالمية، وعادت لخطوط الموضة من خمسينيات القرن الماضي، فقرر المصممين إعادة إحيائها بطريقة خاصة، وحينما قررت الفتاة المصرية اتباع تلك الصيحة، لم يكن أمامها سوى ارتداء الفساتين والبلوزات الأوف شولدر مع " بادي كارينا" أو قميص سادة ليتجول تمامًا مفهوم الأوف شولدر المصمم خصيصًا للفتيات غير المحجبات ليكشف عن الرقبة والأكتاف.
موضة البنطال الجينز " المقطع"
اكتسحت الموضة العالمية منذ 3 سنوات سواء للنساء أو الرجال، وقد صمم خصيصًا للفتيات غير المحجبات ليبرز بعض معالم الجسم، لكن الفتيات المصريات طبقن هذه الموضة بطريقة مختلفة تمامًا، فقد ارتدوه مع بنطال كارينا بالأسفل ليغطي الأماكن المفتوحة، التي هي صممت خصيصًا لهذا الاستايل.
بهيج حسين يعلق على ذوق المصريات
وفي استضافته بندوة موقع صدى البلد، علق مصمم الأزياء بهيج حسين على ذوق المصريات في اختيارهن لبعض الصيحات والأزياء قائلًا :" مش كل الموضة تنفع معانا، واختاروا اللي يناسبكم".
وتابع بهيج حسين قائلًا : "الأوف شولدر يعني تحت الكتف فمينفعش للمحجبات.. مش لازم تلبسوه".
كبسولة أحمد فايز لإطلالة أنيقة
أما مصمم الأزياء أحمد فايز، فقدم مجموعة من النصائح للفتيات عند اختيارهن لملابسهن، ونصح بعدم ارتداء أكثر من لونين في نفس الإطلالة حتى لا نقع في فخ "بهرجة الألوان".
وفي تصريحات لـ"صدى البلد" نصح بعدم ارتداء الملابس اللامعة نهارًا وارتدائها في المناسبات فقط، مشددًا على ضرورة الربط بين المناسبة وبين الملابس التي يمكن ارتداؤها فيها، فلكل مناسبة ستايلات خاصة تصلح لها ولا تصلح لغيرها.
وأوضح أحمد فايز أن الفتيات يعتقدن أن كافة الألوان والاستايلات من الفساتين قد تتناسب معهن، مؤكدًا أن ذلك خطأ شائع وأن ليس كل لون يمكن أن يتماشى مع أي فتاة بل حسب درجة بشرتها، كذلك شكل الجسم وطولها هو الذي يحدد الاستايل المناسب للفتاة.