المرأة المصرية تغير الموضة العالمية.. كارينا على off shoulder.. ليجين على الجينز المقطع.. ومصمم الأزياء بهيج حسين لـ «الفتيات»: اختاروا اللي يناسبكن

ظهرت منذ عامين على منصات الموضة العالمية، وعادت لخطوط الموضة من خمسينيات القرن الماضي، فقرر المصممين إعادة إحيائها بطريقة خاصة، وحينما قررت الفتاة المصرية اتباع تلك الصيحة، لم يكن أمامها سوى ارتداء الفساتين والبلوزات الأوف شولدر مع " بادي كارينا" أو قميص سادة ليتجول تمامًا مفهوم الأوف شولدر المصمم خصيصًا للفتيات غير المحجبات ليكشف عن الرقبة والأكتاف.

اكتسحت الموضة العالمية منذ 3 سنوات سواء للنساء أو الرجال، وقد صمم خصيصًا للفتيات غير المحجبات ليبرز بعض معالم الجسم، لكن الفتيات المصريات طبقن هذه الموضة بطريقة مختلفة تمامًا، فقد ارتدوه مع بنطال كارينا بالأسفل ليغطي الأماكن المفتوحة، التي هي صممت خصيصًا لهذا الاستايل.

اكتسحت الموضة العالمية منذ 3 سنوات سواء للنساء أو الرجال، وقد صمم خصيصًا للفتيات غير المحجبات ليبرز بعض معالم الجسم، لكن الفتيات المصريات طبقن هذه الموضة بطريقة مختلفة تمامًا، فقد ارتدوه مع بنطال كارينا بالأسفل ليغطي الأماكن المفتوحة، التي هي صممت خصيصًا لهذا الاستايل.

وفي استضافته بندوة موقع صدى البلد، علق مصمم الأزياء بهيج حسين على ذوق المصريات في اختيارهن لبعض الصيحات والأزياء قائلًا :" مش كل الموضة تنفع معانا، واختاروا اللي يناسبكم".

وفي استضافته بندوة موقع صدى البلد، علق مصمم الأزياء بهيج حسين على ذوق المصريات في اختيارهن لبعض الصيحات والأزياء قائلًا :" مش كل الموضة تنفع معانا، واختاروا اللي يناسبكم".





أما مصمم الأزياء أحمد فايز، فقدم مجموعة من النصائح للفتيات عند اختيارهن لملابسهن، ونصح بعدم ارتداء أكثر من لونين في نفس الإطلالة حتى لا نقع في فخ "بهرجة الألوان".





وفي تصريحات لـ"صدى البلد" نصح بعدم ارتداء الملابس اللامعة نهارًا وارتدائها في المناسبات فقط، مشددًا على ضرورة الربط بين المناسبة وبين الملابس التي يمكن ارتداؤها فيها، فلكل مناسبة ستايلات خاصة تصلح لها ولا تصلح لغيرها.



