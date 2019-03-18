ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجارديان: دول أوروبية تحقق في سفريات إرهابي نيوزيلندا وعلاقاته باليمين المتطرف في أوروبا

الإثنين 18/مارس/2019 - 08:08 م
حادث نيوزيلندا الارهابي
حادث نيوزيلندا الارهابي
أ ش أ
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن السلطات في أوروبا تعمل على التحقق ما إذا كان تاريخ منفذ الهجوم الإرهابي الأكثر فتكا في تاريخ نيوزيلندا يحمل أي صلة بجماعات اليمين المتطرف في دول القارة العجوز.

وأشارت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إلى أنه منذ وقوع الهجوم يوم الجمعة الماضي، أطلقت السلطات في تركيا وبلغاريا واليونان تحقيقات رسمية في الرحلات الموسعة لمنفذ الهجوم عبر أوروبا في السنوات التي سبقت انتقاله إلى نيوزيلندا.

وأضافت الصحيفة أن برينتون هاريسون تارانت، الأسترالي البالغ من العمر 28 عاما، يبدو أنه سافر بشكل موسع عبر دول أوروبا والشرق الأوسط وآسيا بما في ذلك فرنسا وتركيا وباكستان وبلغاريا والمجر وكوريا الشمالية.

وذكرت الصحيفة أن "الوثيقة" التي نشرها تارانت عبر الإنترنت قبل دقائق من تنفيذه الهجوم الإرهابي على مسجدين، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، جاء فيها ادعاء تارانت بأن وجهة نظره عن الهجرة "تغيرت بشكل كبير" أثناء سفرياته عبر دول غرب أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن تارانت كتب أنه أثناء سفره إلى فرنسا والبرتغال وإسبانيا روعه مقتل الطفلة إيبا أكريلوند البالغة من العمر 11 عاما، عندما قام رجل أوزبكي يدعى رحمت أكيلوف بصدم مجموعة من المارين بشاحنة في مدينة ستوكهولم في أبريل 2017، لافتة إلى أن بندقيتين من بين الأسلحة التي استخدمها تارانت في هجومه الإرهابي كانتا تحملان كتابات تشير إلى الطفلة بين رسائل أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم عدم وجود تارانت على رادارات أجهزة الأمن والمخابرات في أستراليا أو نيوزيلندا، فإن خبراء يرجحون أن منفذ الهجوم الإرهابي تأثر بالحركات اليمينية المتطرفة "التي تدافع عن الهوية" في فرنسا، خشية ما يدعون بأنه يتم استبدال الثقافة الأوروبية بثقافة غير أوروبية يجلبها المهاجرون.

ترشيحاتنا

فتى البيضة يحصد جوائز عالمية.. رشق سيناتور مستفز يدافع عن إرهابي نيوزيلندا

شاهد.. الرئيس السيسي يصافح أهالي أسوان خلال جولة معبد فيلة

محمد صلاح في المركز الرابع باستفتاء سكاي نيوز لنجوم الميركاتو الصيفي

شاهد.. رقصة عبير صبرى مع زوجها فى عيد ميلادها

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

ريال مدريد يقدم عرضا خياليا لضم هازارد.. وتشيلسي يرفض

أسباب انهيار الدولار أمام الجنيه ..فيديو

القبض على التركي منفذ هجوم هولندا

زوجة بشار الأسد: الثقافة السورية مستهدفة منذ عقود بحروب عسكرية واقتصادية ..فيديو

بالتفاصيل والصور.. مقتل شخص في هجوم إرهابي على محطة ترام في هولندا

شاهد.. لحظة استخدام الشرطة الفرنسية سلاحا كيميائيا ضد متظاهري السترات الصفراء

بيان شديد اللهجة للهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا بعد هجوم نيوزيلندا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل

هتاكل إيه النهاردة .. كب كيك عجة بالخضراوات وبصارة .. والحلو: كيكة العسل الأوكرانية

شاهد.. ضباط أمن القاهرة يقدمون هدايا وورودًا للمسنات بدور الرعاية

فيديو

سكان مدينة نصر: مش عارفين نمشي في الشارع من الكلاب الضالة.. فيديو
شاهد .. آراء المواطنين في مشروع قانون سحب رخصة القيادة حال ثبوت تعاطي المخدرات
100 مليون صحة.. مستشار وزيرة الصحة: أدخلنا بيانات صحية لـ 750 ألفا في يوم واحد
مرحبا يا أخي.. آخر كلمات أول ضحايا سفاح نيوزيلندا.. الضحية المسلم حاول ردع الإرهابي عن عمله الإجرامي بالسلام.. صحيفة بريطانية: العالم يشيد بشجاعة هذا المسلم البطل وسماحة دينه ..فيديو وصور
زوجة بشار الأسد: الثقافة السورية مستهدفة منذ عقود بحروب عسكرية واقتصادية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟