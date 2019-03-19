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اقتصاد

اليوم..المصري للدراسات الاقتصادية يطلق السياسات المالية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:00 ص
وزير المالية
وزير المالية
آية الجارحي
يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "السياسة المالية العامة: بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة".

من المقرر أن يفتتح الندوة كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد جيفري آدمز، سفير بريطانيا بالقاهرة، ويحضرها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين الدوليين والمحليين في المجال الضريبي والاقتصادي.

أعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن الندوة تهدف إلى الوقوف على أهم التطورات في مجال السياسات الضريبية، ومناقشة أهم المستجدات في المجال وعلاقتها بوضع المالية العامة في مصر مع التركيز على مكافحة التهرب الضريبي والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.

كما تناقش الندوة أيضا تحديات القطاع غير الرسمي، والمحاسبة الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية دمج هذه الشركات في القطاع الرسمي، في ضوء أفضل الممارسات الدولية من حيث إدارة الضرائب وأثر توزيعها، وتأثيرها على القدرة التنافسية للدولة، على أن تكون الأفكار والآراء التي سوف يتم طرحها خلال الندوة بمثابة دليل استرشادي للمركز في تحديد أولوياته البحثية في الفترة القادمة.

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