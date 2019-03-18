58 تنازلا في انتخابات الصيادلة.. ورسائل البريد تحسم الموقف

أعلن الدكتور فتح الله الشرقاوي، رئيس لجنة تلقي الطلبات، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للصيادلة، أن إجمالى عدد التنازلات التى تلقتها اللجنة اليوم بلغ حوالي ٥٨ تنازلا على مقاعد النقابة العامة من إجمالي ١٥٨ مرشحًا.





وأوضح "الشرقاوي"، فى تصريحات لـ"صدي البلد"، أن 8 من المرشحين تنازلوا عن ترشحهم على مقعد النقيب العام، من أصل 23 مرشحًا، مضيفًا أن أسماء المتنازلين هم "أمل كمال حسين محمد، منى مصطفى محمد المهدى، محمد مهدى محمد الزعويلي، أيمن علي عثمان محمد، اشرف حامد المكاوي شعبان، علي مصطفى محمد عوف، ماهر اميل ثابت بشاي ، منار مخائيل داود يوسف".





وأكد رئيس لجنة تلقي الطلبات، أن من أرسل خطاب التنازل بالبريد السريع سيتم الاعتداد به إذا كان قبل الساعة الخامسة اليوم 18 مارس، خلاف ذلك لن ينظر في أمره لخروجه من الانتخابات نهائيًا، مضيفًا أنه يوجد مرشحان على أكثر من مقعد وبينها مقعد النقيب وسيتم استقصاؤهم من الانتخابات تمامًا وهم وائل كامل علي مزروع وحسن ابراهيم حسن ابراهيم.





وتغلق اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الصيادلة، الخامسة من مساء اليوم الإثنين، باب التنازلات بين المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، وفي انتظار وارد البريد.



