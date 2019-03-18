استقالة مسئولة كبيرة في الرئاسة الجزائرية

تقدمت فريدة بسة، مدير الاتصال برئاسة الجمهورية، اليوم "الاثنين"، باستقالتها من منصبها، بحسب تليفزيون "النهار" الجزائري.



ونقل التلفزيون عن مصدر قوله إن "سبب استقالة مديرة الاتصال برئاسة الجمهورية يرجع إلى تأثرها بالحراك الشعبي وما يجري من أحداث في البلاد".



جدير بالذكر أن فريدة عينت في المنصب عام 2008 خلفا لتوفيق جلادي.