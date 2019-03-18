برلماني: صناعة ماكينات الصرف الآلي تقلل طوابير مكاتب البريد

أكد النائب فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، أن صناعة ماكينات الصرف الآلي تعمل على إشباع جميع المحافظات بالتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تقليل طوابير صرف المعاشات من مكاتب البريد.



لفت "فتى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن صناعة هذه الماكينات خطوة مهمة، ينتج عنها فتح أسواق جديدة داخلية وافريقية، وإنشاء مصانع أخرى لصناعة قطع الغيار التي ستقوم بتشغيل الأيدي العاملة وتوفير العملة الصعبة حيث إنها تحتاج إلى صيانة دورية، وتابع النائب قائلا:" لابد من التركيز على هذه الصناعات والاهتمام بها ورؤيتها على أرض الواقع".



كان المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة شركة "سيكو"؛ لتصنيع أول محمول مصرى، أكد أن الشركة حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، وتنتظر مزيدًا من الانطلاق خلال الفترة القادمة.

