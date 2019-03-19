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برلمان

برلماني: ننتظر هيئة البريد لإصدار ماكينات آلية جديدة تعمل بالبصمة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:00 ص
القسم السياسي
قال النائب أحمد البعلي عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أن تصنيع ماكينات الصرف الآلي تساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتقليل الوقت والجهد.

أضاف "البعلي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هيئة البريد في الفترة القادمة ستقوم بإصدار ماكينات الية تعمل من خلال البصمة، لتكون سهلة الاستخدام على المواطن البسيط، وتابع النائب قائلا:" جميع المؤسسات العامة والخاصة لا تخلوا من التكنولوجيا والاهتمام بها ضرورة".

طالب عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصناعة المزيد من ماكينات الصرف الآلي وغيرها من الأدوات والتقنيات الحديثة لمواكبة التطور العصري في العالم.

كان المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة شركة "سيكو"؛ لتصنيع أول محمول مصرى، أكد أن الشركة حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وتنتظر مزيدًا من الانطلاق خلال الفترة القادمة.

قال "سالم"، خلال جولة لمحرري الاتصالات بمصنع "سيكو" بأسيوط عصر اليوم، الأحد، إن الشركة بصدد تصنيع أول ماكينة صرف آلى يتم تصنيعها بمصر خلال الأشهر القليلة القادمة، مضيفًا:"هناك حاليًا تنسيق مع البنك المركزى فى هذا الصدد".

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