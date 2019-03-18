دخول المرأة هيئة كبار العلماء يثير الجدل.. نائبة تطالب بتحديد نسبة لهن والاختيار على أساس الكفاءة.. وبرلمانيون: اقتراح غير مرحب به والهيئة ليست تركة يتم توزيعها

- أنيسة حسونة: توجد دول أوروبية لا يقل تمثيل المرأة بالبرلمان والحكومة عن 30%

- آمنة نصير عن وجود سيدات بهيئة كبار العلماء: مقترح غير مرغوب فيه - شكري الجندي: هيئة كبار العلماء ليست تركة يتم توزيعها - عبلة الهواري: تؤيد وجود سيدات ضمن تشكيلة هيئة كبار العلماء





أخذت المطالبات بتحديد نسبة لتمثيل المرأة داخل هيئة كبار العلماء، مساحة واسعة بين أعضاء البرلمان، بدأت بتقديم النائب محمد فؤاد، مشروع قانون لتخصيص نسبة لها، وتبعته في ذلك، النائبة أنيسة حسونة بمطالبتها بتخصيص 30% من الهيئة.





لكن تباينت الآراء حول الأمر، إذ لاقت الفكرة تأييدا من البعض، لما في تمثيل المرأة من ضرورة، بينما يرى آخرون أن هيئة كبار العلماء ليست تركة توزع بالنسب.





في البداية، أكدت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، ضرورة إرساء دعائم قانون خاص بالمرأة لمساواتها بالرجل، مشيرة إلى أن دولا أوروبية لا يقل تمثيل المرأة بالبرلمان والحكومة بها عن 30%، والدين الإسلامي نفسه أعلى من شأن المرأة.





وطالبت عضو البرلمان بضرورة وجود سيدات ضمن تشكيل هيئة كبار العلماء، ولكن يتم اختيارهن على أساس الكفاءة.





من جانبها، قالت النائبة آمنه نصير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن تعقيب بعض رجال المؤسسة الدينية علي مشروع قانون تنظيم الأزهر الذي أعده النائب محمد فؤاد، والذي كان يتضمن تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كان بمثابة هجوم حاد علي خريجات الأزهر، مشيرة إلي أن هذا الهجوم غير مبرر وفاقد للمصداقية.





وأضافت نصير في تصريحاتها لـ"صدي البلد" أنه حتي لو كانت هذه الادعاءات صحيحة، فالأمر يأتي بسبب عدم التأهيل الجيد والذي يقع علي عاتقهم في الأساس، موضحة أن هناك خريجات من الأزهر نثق في قدرتهم وعلي قدر عال من الكفاءة وجديرات بالاحترام، وليس مقبولا ادعاء أحدهم أن المرأة لا تجيد قراءة الفاتحة.





وأشارت عضو البرلمان إلي أنها ليست خريجة الأزهر ولكنها أستاذة إسلامية، مضيفة أنها لا تهتم ان تكون عضو بالهيئة علي الإطلاق ولا تعنيها، إلا أن رد الفعل علي هذا الموضوع لم يكن مبرر وكان هناك هجوم قاس علي الخريجات من الأزهر.





واختتمت عضو لجنة الشئون الأفريقية تصريحاتها قائلة: " لا ارحب بهذا لإقتراح ولا بثماره".





من جانبه قال النائب شكري الجندي ، عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن الكوتة لا تصلح في هيئة كبار العلماء، موضحا أن اختيار عضو هيئة كبار العلماء يخضع لشروط وقواعد، ومن ينطبق عليه هذه الشروط والقواعد يتوجه للجنة للفحص والاختبار.





وأضاف الجندي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه من يجد نفسه يمتلك المؤهلات المطلوبة من رسالات علمية وماجستير ودكتوراه يتقدم للهيئة ، مشيرا إلي أنها ليست تركة يتم توزيعها..





وفي السياق ذاته، أعلنت النائبة عبلة الهواري ، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تأييدها لوجود سيدات ضمن تشكيلة هيئة كبار العلماء، مشيرة إلى أنه من الإنصاف والعدالة أن يكون للسيدات وجود داخل الهيئة.





وأكدت الهواري في تصريحاتها لـ"صدي البلد" أن المرأة في ظل القيادة السياسية الحالية، تحصل علي دعم كبير في كافة المجالات، مؤكدة أن شيخ الأزهر لن يعترض علي هذا الأمر لانه من اكبر الداعمين للمرأة.



