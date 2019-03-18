الشهابي : ملتقى الشباب العربي الأفريقي سيثمر عن إنجازات

قال إبراهيم الشهابي ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب ، إن الوافدين من الأشقاء العرب والدول الأجنبية، يتزاحمون على مدينة أسوان من أجل رؤية المعالم السياحية والطبيعية .
وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة" أن جميع المشاركين في ملتقى الشباب العربي الافريقي بأسوان، تبادلوا آراءهم وأفكارهم في كافة المجالات .
وأوضح أن الملتقى حث على مواجهة الإرهاب واستعادة التنمية داخل القارة، بالإضافة إلى الحث على دمج الشباب واستغلال قدراتهم من أجل تنمية المجتمعات .
وأكد أن مكافحة الإرهاب أحد الاساليب الاساسية التي تساعد علي إعادة التنمية، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي الخاص بالدول ، موضحا ان حجم الثقة المنبعث من الشباب الافارقة ،مميز للغاية، منوها بأن الدولة المصرية خلال توليه قيادة الاتحاد الافريقي، ستقوم بتقديم الدعم اللازم لكافة دول القارة الافريقية .
وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة" أن جميع المشاركين في ملتقى الشباب العربي الافريقي بأسوان، تبادلوا آراءهم وأفكارهم في كافة المجالات .
وأوضح أن الملتقى حث على مواجهة الإرهاب واستعادة التنمية داخل القارة، بالإضافة إلى الحث على دمج الشباب واستغلال قدراتهم من أجل تنمية المجتمعات .
وأكد أن مكافحة الإرهاب أحد الاساليب الاساسية التي تساعد علي إعادة التنمية، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي الخاص بالدول ، موضحا ان حجم الثقة المنبعث من الشباب الافارقة ،مميز للغاية، منوها بأن الدولة المصرية خلال توليه قيادة الاتحاد الافريقي، ستقوم بتقديم الدعم اللازم لكافة دول القارة الافريقية .