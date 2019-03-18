الشهابي : ملتقى الشباب العربي الأفريقي سيثمر عن إنجازات



وأكد أن مكافحة الإرهاب أحد الاساليب الاساسية التي تساعد علي إعادة التنمية، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي الخاص بالدول ، موضحا ان حجم الثقة المنبعث من الشباب الافارقة ،مميز للغاية، منوها بأن الدولة المصرية خلال توليه قيادة الاتحاد الافريقي، ستقوم بتقديم الدعم اللازم لكافة دول القارة الافريقية .



قال إبراهيم الشهابي ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب ، إن الوافدين من الأشقاء العرب والدول الأجنبية، يتزاحمون على مدينة أسوان من أجل رؤية المعالم السياحية والطبيعية .وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة" أن جميع المشاركين في ملتقى الشباب العربي الافريقي بأسوان، تبادلوا آراءهم وأفكارهم في كافة المجالات .وأوضح أن الملتقى حث على مواجهة الإرهاب واستعادة التنمية داخل القارة، بالإضافة إلى الحث على دمج الشباب واستغلال قدراتهم من أجل تنمية المجتمعات .