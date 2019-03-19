السوشيال ميديا في قفص الاتهام.. سفاح نيوزيلندا يستلهم حرفيا أدوات تنظيم داعش الإرهابي.. القوميون البيض والدواعش يلهمون "الذئاب المنفردة" باستخدام شبكات التواصل.. والإنترنت يشعل الهوس بالإرهاب

الإنترنت كأداة للتطرف.. سمة مشتركة بين القوميين البيض وداعش

سي إن إن: هناك هوس بالإرهاب على الإنترنت.. والغاضبون يعتبرون الجماعات المتطرفة موضة

لابد من التوصل إلى حل شامل لمواجهة محتوى العنف على الإنترنت

القوميون البيض والدواعش يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لإلهام "الذئاب المنفردة"





بين العديد من المآسي التي شهدتها مذبحة الهجوم على المسجدين بنيوزيلندا يوم الجمعة الماضي، يوجد مفارقة مريرة، وهي أن الإرهابي برينتون تارانت الذي قتل 51 شخصا في هجوم يحمل بصمات الإسلاموفوبيا استخدم طرق تشبه طرائق تنظيم داعش الإرهابي.





وذكرت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، في تحليل لها، أنه لو اختلفت الحياة بطريقة ما، ربما كان تارانت من بين ضحايا داعش، موضحة أنه على الرغم من أن نوع التطرف والكراهية مختلف في الحالتين بين داعش والقوميين البيض، لكن لديهما شيء واحد مشترك على الأقل: الإنترنت كأداة للتطرف. وهناك أناس تم تحويلهم إلى متطرفين قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، لكن هذه الوسائل، إلى جانب عوامل أخرى، أثبتت قدرتها على تجنيد الإرهابيين بكفاءة، جزئيًا لأنه يسمح بتشكيل المجتمعات بسهولة، ويرجع ذلك جزئيا إلى خوارزميات هذه الوسائل، التي تستخدم لإقناع الناس بالبقاء لفترة أطول قليلا، ومشاهدة مقطع فيديو آخر، والنقر على شيء آخر، وتحقيق عائد إعلاني أكبر.





إن الاقتراحات التي يقدمها موقع يوتيوب، على سبيل المثال، أثبتت أنها يمكن أن تدفع المستخدمين باتجاه المحتوى العنيف، فيمكن للشخص ما يشاهد الموقع، أن يجد نفسه يشاهد كليب حول نظريا المؤامرة بدلا من ذلك وفي يناير الماضي، أعلن يوتيوب اتخاذ خطوات لمعالجة هذه المشكلة. ومنذ سنوات قليلة ماضية، كان يمكن لشخص يتطلع لمشاهدة معلومات عن الإسلام، أن يجد نفسه يتابع فيديو لداعية متطرف.





وبدمج هذه "الخوارزميات" مع الرجال الساخطين، الذين قد يشعرون أن العالم مدين لهم، ولديك وصفة لخلق التطرف من أي فيديو.





ونقلت شبكة "سي. إن. إن" عن البروفيسور جيسيكا سترين، الباحثة في كلية باردي للدراسات العالمية بجامعة بوسطن الأمريكية، ومؤلفة كتاب "داعش: حالة الإرهاب" إن هؤلاء المتطرفين يختارون الايديولوجية التي تبرر غضبهم وإحباطهم وتكون متاحة. وتابعت أن "هناك هوس بالإرهاب؟، نلاحظ أن هناك أناس يتبعون ايديولوجيا داعش من غير المسلمين، ثم يعتنقون الإسلام، لأن التنظيم يجتذب الناس الذين يعبرون عن غضبهم وإحباطهم، وعندما تظهر ايديولوجيا جديدة، تثير هوس وجنون الناس".





وبعد الكثير من الانتقادات واسعة النطاق التي تلقتها السوشيال ميديا بسبب كل سلسلة الأخطاء الذين فشلوا في معالجتها، تحركت شبكات التواصل الاجتماعي واتخذت خطوات مؤثرة وحقيقية عندما واجهوا طوفان المحتوى الإرهابي وأنصار داعش، وتتجه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة تجاه العنصريين البيض.





وقال سيموس هيوز، نائب مدير برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن، إن المشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية تتمثل في حذف محتوى الدواعش، في حين أنه لم يتم استخدام نفس الدينامية فيما يخص العنصريين البيض.





وقال بن كولينز مراسل في شبكة "إن. بي. سي" الإخبارية الأمريكية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الجانب الأكثر إحباطا في هذا الأمر هو إخبار الشركات، مرارا وتكرارا، بأن لديهم مشكلة.





وأكد كولينز أن الباحثين في التطرف والصحفيين "بمن فيهم أنا، أخبروا الشركة في رسائل البريد الإلكتروني، على الهاتف، وإلى الموظفين بعد الهجوم الإرهابي الأخير بأن الهجوم التالي سيقدم أدلة على أن يوتيوب يقوم بنشر التطرف مجددا، وأن النتيجة ستكون أسوأ".

وطرحت "سي. إن. إن" السؤال الأهم حول ما يجب أن تفعله هذه الشركات الآن؟ وأجاب بيل برانيف مدير الاتحاد الوطني لدراسة ومكافحة الإرهاب والأستاذ بجامعة ميريلاند أنه يعتقد أنه يجب مطالبة هذه الشركات بمواصلة التقليل من أهمية أو انتشار الدعاية المتطرفة العنيفة، وألا تقتصر وسائل التواصل الاجتماعي على عمليات الإزالة فقط للمحتوى كوسيلة للقيام بذلك.





وإن ما يحدث عندما تقوم هذه المنصات الكبرى بتحويل هذا المحتوى أو هذه الآراء إلى منصات أصغر، فسوف يتناقص عدد المتابعين لهذا المحتوى مع الوقت، لكن ذلك لا يعد حلا شاملا لهذه الأزمة".





ولاحظ برانيف أن إزالة المحتوى وحدها يمكن أن تسهم في اضطهاد صاحب المحتوى، وأن يصطر هؤلاء إلى اللجوء إلى مواقع أصغر.





وفي الوقت ذاته، أكد بنجامين ديكير الباحث في مركز شورنستاين بكلية هارفارد كينيدي بجامعة بوسطن أن سفاح نيوزيلندا وإرهابيي داعش يوظفون وسائل التواصل الاجتماعي من أجل لدفع الإرهابيين المنفردين "الذئاب الوحيدة" لتنفيذ هجمات، عبر استخدام عملية التلاعب بوسائل الإعلام، لإغراء الصحفيين بتضخيم الدعاية لهؤلاء المتطرفين.





وأشار ديكير إلى أنه، مثل داعش، فأن وثيقة أو مانيفستو تارانت استخدم الرمزية واللغة المسفرة لرسم حكايات تاريخية عن تضحيات بعض البشر في محاولة استعاد المجد الضائع.





وأشار باحث هارفارد إلى أن البيان الذي أصدره ديلان رووف مطلق النار من على كنيسة تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، الذي قتل تسعة من السود، أثار زيادة في عمليات البحث على شبكة الإنترنت لجرائم السود على البيض.





في بيانه، أشار مطلق النار على المسجدين في كرايست تشيرش إلى عدد من ألعاب الفيديو الشعبية، وأثناء البث المباشر للهجوم، يمكن سماع إشارة إلى الألعاب الشعبية التي يراقبها بشكل كبير الأطفال الصغار والمراهقون.

وعلى الرغم من عدم التطرق البحثي إلى العنف في ألعاب الفيديو والعنف في الواقع، إلا أنه يتم التطرق إليه في المنتديات على الإنترنت وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي.





يظهر التسجيل المصور مطلق النار مرتديا ملابس سوداء ويضع خوذة على رأسه، مما منحه مظهرا عسكريا.





وكان المهاجم يضع كاميرا "جو برو" على خوذته، من أجل تسجيل تفاصيل عمليته البشعة ونقلها بشكل مباشر.



